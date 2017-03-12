Число жертв взрыва на Скидельском сахарном комбинате увеличилось до трех человек. В минской больнице скончалась еще одна пострадавшая.

Как сообщил телеканал СТВ , 11 марта умерла третья из пяти пострадавших на Скидельском сахарном комбинате. Женщина находилась в БСМП в Минске, но спасти ее не удалось. Ранее сообщалось о смерти второй пострадавшей , за жизнь которой медики боролись в больнице скорой помощи в Гродно.

В ночь с 24 на 25 февраля на Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси, из-за чего серьезно пострадали пять работниц предприятия. У всех женщин - ожоги тела от 50% и выше, баротравмы. Одна из пострадавших умерла в ночь с 3 на 4 марта в Гродно.

В больнице скорой помощи в Гродно и Минске остаются еще две пострадавших, их состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

УСК по Гродненской области было возбуждено уголовное дело по ст. 428 УК Республики Беларусь. Ранее следователи уже опросили руководство и рабочих комбината, была изъята документация, идет расследование ЧП.