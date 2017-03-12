|
Умерла третья пострадавшая на Скидельском комбинате
Число жертв взрыва на Скидельском сахарном комбинате увеличилось до трех человек. В минской больнице скончалась еще одна пострадавшая.
Как сообщил телеканал
В ночь с 24 на 25 февраля на Скидельском сахарном комбинате
В больнице скорой помощи в Гродно и Минске остаются еще две пострадавших, их состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.
УСК по Гродненской области было возбуждено уголовное дело по ст. 428 УК Республики Беларусь. Ранее следователи уже опросили руководство и рабочих комбината, была изъята документация, идет расследование ЧП.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число жертв взрыва на Скидельском сахарном комбинате увеличилось до трех человек. В минской больнице скончалась еще одна пострадавшая.
|
Архив (Разное)
Комментарии