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Гидромет: в понедельник 13 марта без осадков и до +8°С
12.03.2017 21:04 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 мар – Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси в понедельник 13 марта, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
© Pixabay.com
Ранее синоптики проинформировали, что в начале недели погоду в республике будет формировать область повышенного давления, а в западной части страны сохранится влияние атмосферных фронтов.
"В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что минимальная температура воздуха ночью составит от +1 до +3°С, днем – от +6 до +8°С.
В Минске в первый день недели также будет без дождя, а днем столбики термометров покажут до +9°С.
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В начале недели погоду в республике будет формировать область повышенного давления.
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