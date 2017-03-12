МИНСК, 12 мар – Sputnik. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси в понедельник 13 марта, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики проинформировали, что в начале недели погоду в республике будет формировать область повышенного давления, а в западной части страны сохранится влияние атмосферных фронтов.

"В понедельник ожидается переменная облачность, без осадков", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что минимальная температура воздуха ночью составит от +1 до +3°С, днем – от +6 до +8°С.

В Минске в первый день недели также будет без дождя, а днем столбики термометров покажут до +9°С.