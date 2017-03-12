Случается, что успешному выполнению рабочих задач препятствуют не только высокая загруженность и постоянные дедлайны, но и коллеги-раздражители. Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 614 человек и выяснил, что у большинства респондентов сослуживцы действительно вызывают раздражение. При этом больше половины опрошенных отмечают, что это состояние негативно сказывается на результатах работы.



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Большинство опрошенных — 63,3% — коллеги время от времени раздражают.

Больше всего участников исследования в коллегах раздражает двуличное поведение при решении рабочих задач (34% опрошенных) и некомпетентность (21,7%). Многих также смущает болтливость и распространение сплетен сослуживцев (17,7%), высокомерие (16%), а также наглость (15,5%).





Большинство участников исследования (84,3%) говорят о своем недовольстве коллегам. При этом 5,9% опрошенных делают это напрямую, 35% деликатно намекают, 43,4% говорят о своем недовольстве время от времени. А еще 15,7% опрошенных не высказывают претензии коллегам-раздражителям.

Справиться с раздражением 58,2% респондентам помогает то, что они начинают меньше общаться с коллегами, которые их раздражают. 15,5% подавляют негативные эмоции, успокаивая себя тем, что идеальных людей не бывает.





При этом 22,7% участников исследования уверены, что не вызывают раздражение у своих коллег. 37,3% опрошенных допускают, что могут нервировать сослуживцев. 40% респондентов не смогли однозначно ответить на этот вопрос.





Изменить свои привычки и поведение, чтобы не быть источником раздражения, готовы 50% участников исследования.