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"Покупателей стало больше". Как живет авторынок в Ждановичах
Кажется, время не властно над этим местом. Из года в год старожилы переносят традиции и удовлетворяют потребности страждущих. Нет, это не монастырь, это крупнейший в Беларуси автомобильный рынок. Каждую весну тут наблюдается оживление — приезжают новые машины, покупатели выстраиваются в очереди для оформления. Корреспондент TUT.BY убедился — покупать машины на авторынках белорусы все еще не перестали.
Зачем сюда ехать?
Отправится на авторынок в Ждановичах стоит как минимум из чувства ностальгии по ушедшим годам. Кажется, тут все также, как и десять лет назад. «Перекупы», транзитные номера и натертые полиролью автомобили.
Все еще в ходу легендарные BMW E39. Мы увидели больше десятка этих машин на авторынке. «Последнюю правильную» можно купить за 5 600 долларов в хорошем внешнем состоянии. Или за 6 200 с царапинами и сколами на кузове. Это ведь рынок, цена далеко не всегда прямо следует за качеством. В нашем
Заглядываем в салон одной из дизельных машин — пробег на одометре «всего» 320 тысяч километров километров. На дизельном авто 2001 года выпуска. К сожалению, подтвердить эти цифры не представляется возможным, как и у большинства машин на рынке. Реклама услуг по корректировке показаний одометра висит на заборе у входа на рынок.
За 2 950 долларов можно приобрести «последнего японца» Toyota Carina — E 1997 года. Именно так гласит надпись под стеклом. За «самураем» ухаживали должным образом, уверяет продавец. Кузов знал лучшие времена, но машина заводится с полоборота. За такую сумму в нашем автокаталоге можно присмотреть варианты поинтереснее.
Дополняет набор стильный красный VW Passat B3. Автомобиль 1993 года пытаются продать за 2 350 долларов. За столь высокую цену покупателю обещают хорошее состояние и люк с двумя положениями. Секрет молодости машины — в ее бензиновом моторе. «Живых» дизельных Passat осталось крайне мало и продавать их уже не будут.
Недорого и блестяще
Вторая причина заглянуть сюда — хороший выбор недорогих и относительно свежих машин — возрастом до десяти лет и ценой от пяти до пятнадцати тысяч долларов. В этом диапазоне можно найти все, что угодно: побегавшие по Беларуси иномарки, почти родные нам авто российской сборки, китайские машины и пару единиц продукции «АвтоВАЗа».
Больше всего как раз первых, ввезенных по низким таможенным ставкам до 2011 года. Кажется, стряхни все пылинки, отполируй — и у машины наступит вторая молодость. Может быть и так, если за машиной действительно хорошо ухаживали. Но такие машины, согласитесь, редкий случай на авторынке.
Этот редкий случай ищут многочисленные покупатели. У многих машин собираются целые «консилиумы» потенциальных владельцев. Внимательно смотрят под капот, заводят и слушают мотор, жмут на кнопки в салоне.
За свою серебристую Audi A6 2006 года с дизельным мотором 2.7 литра продавец хотел получить 9980 $. Эта хорошая цена в сравнении с нашим автокаталогом, в котором средняя цена на такие автомобили примерно на 1000 $ выше.
Выбор подержанных «европейцев» отличный, а вот новых «россиян» осталось мало. Еще год назад к автосалону Hyundai вела целая аллея пригнанных из России Solaris. Они стоили дешевле, чем аналогичные машины в салоне дилера. Сегодня цена в России и Беларуси почти уравнялась, новое поколение бюджетного седана корейцев мы, скорее всего, не увидим на рынке. Перегонщики сейчас больше интересуются свежими европейскими авто.
Например, вот такой интересный автомобиль мы встретили на окраине рынка. Неизвестный на белорусских просторах малыш красного цвета — Skoda CityGo 2014 года. Под капотом литровый мотор, а в салоне уместятся четыре человека. Гимн практичности и экономичности. Машина только что из Польши, продается за 7650 $. Продавец уверен, что на эту крошку быстро найдется покупатель.
Назад к тряпкам
Говоря об остановившемся времени, важно сделать небольшую оговорку. Сегодня Ждановичи напоминают самих себя десятилетней давности не потому, что тут совсем ничего не менялось. Многое сейчас вернулось к состоянию середины двухтысячных годов.
Два года назад площадка авторынка напоминала огромный мультибрендовый автосалон под открытым небом — новые машины массово пригоняли из России. Этот момент сделал рынок немного цивилизованнее — новые машины с гарантией явно лучше, чем подержанные с не самой прозрачной историей.
Но ажиотажный спрос на российские авто иссяк вместе с ростом цены, белорусские дилеры теперь могут предложить приятные цены и большое разнообразие инструментов финансирования покупки. Продавцам на рынке остается работать с покупателями, которые ищут недорогое авто или предпочитают азартную игру «старый «премиум». В ход снова идет полироль и тряпки.
— Купили подешевле, подкрасили, почистили, натерли и продали подороже. Эта схема до сих пор работает исправно. Покупателям тоже выгодно, мы ведь видим состояние машины и «шрот» не будем брать, он просто зависнет. А что начищенная — так по другому никто на машину даже не посмотрит, пусть она хоть в идеальнейшем состоянии, — рассказывает продавец Павел.
На рынке можно встретить машины со всех регионов страны. Продавцы каждые выходные приезжают в Минск в надежде найти покупателя своего авто. «В Гродно на рынке тишина, а тут хоть люди ходят. Покупателей реально больше стало весной» — замечает продавец Андрей.
Проходя между рядами машин я интересовался у посетителей, почему они не выбирают автомобиль в интернете, а приходят на рынок. Пять человек подряд ответили, что, а Ждановичи их привело именно объявление в интернете — понравившееся авто оказалось на рынке.
Это незаметное изменение в поведении потребителя кардинально меняет ситуацию. Десять лет назад продавцы авторынков задавали цены на машины. Сегодня ситуация изменилась.
— Цена должна быть одной из самых низких в интернете. Иначе машина будет долго висеть. Мало кто смотрит машины только на рынке, сейчас это скорее как придаток интернета, — говорят продавцы.
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Белорусы все еще не перестали покупать машины на авторынке - сейчас там традиционное весеннее оживление. Но если посмотреть внимательнее, то все очень сильно...
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