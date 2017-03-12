Кажется, время не властно над этим местом. Из года в год старожилы переносят традиции и удовлетворяют потребности страждущих. Нет, это не монастырь, это крупнейший в Беларуси автомобильный рынок. Каждую весну тут наблюдается оживление — приезжают новые машины, покупатели выстраиваются в очереди для оформления. Корреспондент TUT.BY убедился — покупать машины на авторынках белорусы все еще не перестали.

Зачем сюда ехать?

Отправится на авторынок в Ждановичах стоит как минимум из чувства ностальгии по ушедшим годам. Кажется, тут все также, как и десять лет назад. «Перекупы», транзитные номера и натертые полиролью автомобили.

Все еще в ходу легендарные BMW E39. Мы увидели больше десятка этих машин на авторынке. «Последнюю правильную» можно купить за 5 600 долларов в хорошем внешнем состоянии. Или за 6 200 с царапинами и сколами на кузове. Это ведь рынок, цена далеко не всегда прямо следует за качеством. В нашем автокаталоге предложение начинается с 4 950 долларов.



Заглядываем в салон одной из дизельных машин — пробег на одометре «всего» 320 тысяч километров километров. На дизельном авто 2001 года выпуска. К сожалению, подтвердить эти цифры не представляется возможным, как и у большинства машин на рынке. Реклама услуг по корректировке показаний одометра висит на заборе у входа на рынок.



За 2 950 долларов можно приобрести «последнего японца» Toyota Carina — E 1997 года. Именно так гласит надпись под стеклом. За «самураем» ухаживали должным образом, уверяет продавец. Кузов знал лучшие времена, но машина заводится с полоборота. За такую сумму в нашем автокаталоге можно присмотреть варианты поинтереснее.



Дополняет набор стильный красный VW Passat B3. Автомобиль 1993 года пытаются продать за 2 350 долларов. За столь высокую цену покупателю обещают хорошее состояние и люк с двумя положениями. Секрет молодости машины — в ее бензиновом моторе. «Живых» дизельных Passat осталось крайне мало и продавать их уже не будут.

Недорого и блестяще

Вторая причина заглянуть сюда — хороший выбор недорогих и относительно свежих машин — возрастом до десяти лет и ценой от пяти до пятнадцати тысяч долларов. В этом диапазоне можно найти все, что угодно: побегавшие по Беларуси иномарки, почти родные нам авто российской сборки, китайские машины и пару единиц продукции «АвтоВАЗа».

Больше всего как раз первых, ввезенных по низким таможенным ставкам до 2011 года. Кажется, стряхни все пылинки, отполируй — и у машины наступит вторая молодость. Может быть и так, если за машиной действительно хорошо ухаживали. Но такие машины, согласитесь, редкий случай на авторынке.



BMW внешне хорошо сохранился, но может доставить немало дорогих сюрпризов

Этот редкий случай ищут многочисленные покупатели. У многих машин собираются целые «консилиумы» потенциальных владельцев. Внимательно смотрят под капот, заводят и слушают мотор, жмут на кнопки в салоне.



«Все работает, все передачи включаются» — рекламирует продавец свою Audi.

За свою серебристую Audi A6 2006 года с дизельным мотором 2.7 литра продавец хотел получить 9980 $. Эта хорошая цена в сравнении с нашим автокаталогом, в котором средняя цена на такие автомобили примерно на 1000 $ выше.

Выбор подержанных «европейцев» отличный, а вот новых «россиян» осталось мало. Еще год назад к автосалону Hyundai вела целая аллея пригнанных из России Solaris. Они стоили дешевле, чем аналогичные машины в салоне дилера. Сегодня цена в России и Беларуси почти уравнялась, новое поколение бюджетного седана корейцев мы, скорее всего, не увидим на рынке. Перегонщики сейчас больше интересуются свежими европейскими авто.



Невиданная в наших краях Skoda CityGo

Например, вот такой интересный автомобиль мы встретили на окраине рынка. Неизвестный на белорусских просторах малыш красного цвета — Skoda CityGo 2014 года. Под капотом литровый мотор, а в салоне уместятся четыре человека. Гимн практичности и экономичности. Машина только что из Польши, продается за 7650 $. Продавец уверен, что на эту крошку быстро найдется покупатель.

Назад к тряпкам

Говоря об остановившемся времени, важно сделать небольшую оговорку. Сегодня Ждановичи напоминают самих себя десятилетней давности не потому, что тут совсем ничего не менялось. Многое сейчас вернулось к состоянию середины двухтысячных годов.



Владелец наводит лоск на свой автомобиль

Два года назад площадка авторынка напоминала огромный мультибрендовый автосалон под открытым небом — новые машины массово пригоняли из России. Этот момент сделал рынок немного цивилизованнее — новые машины с гарантией явно лучше, чем подержанные с не самой прозрачной историей.

Но ажиотажный спрос на российские авто иссяк вместе с ростом цены, белорусские дилеры теперь могут предложить приятные цены и большое разнообразие инструментов финансирования покупки. Продавцам на рынке остается работать с покупателями, которые ищут недорогое авто или предпочитают азартную игру «старый «премиум». В ход снова идет полироль и тряпки.



«Арсенал» для предпродажной подготовки

— Купили подешевле, подкрасили, почистили, натерли и продали подороже. Эта схема до сих пор работает исправно. Покупателям тоже выгодно, мы ведь видим состояние машины и «шрот» не будем брать, он просто зависнет. А что начищенная — так по другому никто на машину даже не посмотрит, пусть она хоть в идеальнейшем состоянии, — рассказывает продавец Павел.

На рынке можно встретить машины со всех регионов страны. Продавцы каждые выходные приезжают в Минск в надежде найти покупателя своего авто. «В Гродно на рынке тишина, а тут хоть люди ходят. Покупателей реально больше стало весной» — замечает продавец Андрей.



«Покупателей стало больше» — считают некоторые продавцы авторынка

Проходя между рядами машин я интересовался у посетителей, почему они не выбирают автомобиль в интернете, а приходят на рынок. Пять человек подряд ответили, что, а Ждановичи их привело именно объявление в интернете — понравившееся авто оказалось на рынке.

Это незаметное изменение в поведении потребителя кардинально меняет ситуацию. Десять лет назад продавцы авторынков задавали цены на машины. Сегодня ситуация изменилась.

— Цена должна быть одной из самых низких в интернете. Иначе машина будет долго висеть. Мало кто смотрит машины только на рынке, сейчас это скорее как придаток интернета, — говорят продавцы.



Порой о состоянии целого может рассказать маленькая деталь

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