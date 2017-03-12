В рубрике «Советы адвоката» мы отвечаем на ваши вопросы, относящиеся к области права и требующие квалифицированного разъяснения. Комментировать и разъяснять правовые аспекты будет Татьяна Семешко — адвокат Минской областной коллегии адвокатов, управляющий партнер адвокатского бюро. Если вы оказались в ситуации, которая требует консультации адвоката, — пишите нам на apr@tutby.com (с пометкой «Адвокат»). Мы опубликуем вашу историю с комментариями Татьяны.



HelpRazvod.Ru

— Мой муж и его сестра унаследовали родительский дом. Теперь по документам у него два собственника. Но реально хозяйничает там только сестра моего мужа. Она живет там постоянно, а мы приезжаем на выходные. Пока была жива свекровь, она дочку свою сдерживала и мы кое-как общались. Но когда свекровь умерла, как я и предполагала, сестра моего мужа показала свое истинное лицо.

Формально в дом нас она пускает — потому что я ее сразу предупредила, что если нет, то считать до двух я не буду и сразу вызову милицию. Но быть в этом доме мы не можем — она начинает скандал, как только мы туда заходим, и дальше ее крик только усиливается. Мы не можем там ничего трогать, переставлять ничего не можем, про ремонт дома я вообще молчу. В холодильник продукты какие поставим — половину точно не найдем. Вещи оставлять там боимся, все возим с собой. На огороде что посадим — можем и не попробовать ничего, за неделю все будет выбрано.

Дом большой, двухэтажный, но по факту спокойно находиться мы можем только в своей комнате. Я мужа уже много раз просила, что давай будем продавать, разменивать, ну хоть что-то делать, потому что от этого дома только название у нас и есть. Ни отдохнуть там, ни вырастить что-то на огороде мы не можем. Но он уезжать оттуда категорически отказывается. С одной стороны, я его понимаю — все-таки родительский дом, они его всю жизнь строили, душу туда вкладывали. Но с другой стороны, так тоже нельзя, возраст впереди, хочется какого-то спокойствия. От знакомых узнали, что в таких ситуациях дома можно делить. Начали интересоваться этим вопросом, но зашли в тупик. Какой вариант раздела вы посоветуете нам выбрать? Особенно интересует вопрос технической возможности разделить дом — это решает суд? Заранее благодарны вам за ответ.

Комментарий адвоката

Отвечая на вопросы, изложенные в обращении, мы не будем рассматривать варианты, связанные с отчуждением доли в спорном домовладении. Нами будет рассмотрен только один из возможных вариантов выхода из сложившейся ситуации, который в большей степени интересует автора обращения, а именно — раздел домовладения в натуре.

Как усматривается из обращения, на сегодняшний день дом находится в общей долевой собственности вашего супруга и его сестры.

Справочно: исходя из смысла ст. 1078 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК Республики Беларусь), при наследовании имущество поступает в общую долевую собственность наследников.

При этом имущество, которое входит в состав наследства и находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними (п. 1 ст.1079 ГК Республики Беларусь).

Важно: при недостижении наследниками соглашения о разделе наследства, в том числе о выделе из него доли одного из наследников, раздел производится в судебном порядке (ст. 1080 ГК Республики Беларусь).

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст.255 ГК Республики Беларусь, при недостижении участниками долевой собственности соглашения о способах и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.

Поскольку в изложенной в обращении ситуации достигнуть согласия относительно раздела спорного домовладения не представилось возможным и варианты добровольного урегулирования спора исчерпаны, отстаивать свои права на дом вашему супругу следует в судебном порядке.

Относительно возможных вариантов раздела спорного жилого помещения необходимо отметить следующее.

Вариант первый, более предпочтительный.

Исходя из смысла п. 1 ст.156 Жилищного кодекса Республики Беларусь (далее — ЖК Республики Беларусь), собственник (собственники) жилого помещения при наличии технической возможности на перепланировку с образованием двух и более жилых помещений вправе произвести раздел жилого помещения.

Справочно: требования участников долевой собственности о разделе жилого помещения, в том числе жилого дома, на основании п. 1 ст.156 ЖК Республики Беларусь могут быть удовлетворены, если выделяемая доля составляет изолированную часть жилого помещения с отдельным входом либо имеется техническая возможность превратить эту часть жилого помещения в изолированную путем соответствующего переоборудования (п. 16 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 2 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с правом собственности на жилые помещения»).

При этом наличие либо отсутствие технической возможности на перепланировку с образованием двух и более жилых помещений может быть установлено только посредством проведения судебно-строительной экспертизы. В связи с чем по делам данной категории соответствующее экспертное заключение имеет решающее значение. Именно на нем суд базирует итоговое решение по делу.

Дополнительно необходимо отметить, что в своем заключении эксперты не только отвечают на вопрос о наличии либо отсутствии технической возможности на перепланировку, но и при наличии данной возможности предлагают возможные варианты раздела домовладения в натуре, указывают объем работ, необходимых для переоборудования помещения, определяют их стоимость, а кроме того, высчитывают размер компенсации за отступление от идеальных долей сособственников жилого помещения.

Очевидно, что в данном случае для того, чтобы дать заключение по существу спора, экспертам необходимо провести значительный объем работы, что сказывается на стоимости экспертизы. Однако в случае установления технической возможности на перепланировку результат будет стоить затраченных средств и усилий. Ведь после проведения перепланировки вместо одного спорного жилого помещения будут образованы несколько жилых помещений. При этом, согласно п. 16 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 2, подобный раздел жилого помещения повлечет за собой прекращение права долевой собственности на жилое помещение, поскольку каждый из участников долевой собственности будет признан собственником выделенной ему части жилого помещения, которой он вправе пользоваться, владеть и распоряжаться по собственному усмотрению.

Поэтому отвечая на ваш вопрос о том, какой из способов раздела домовладения вам выбрать, при наличии технической возможности для этого, я рекомендую остановиться на вышеуказанном способе, поскольку он не только документально устранит существование долевой собственности на дом, но и позволит вашему супругу и его сестре фактически стать собственниками двух разных жилых помещений.

Вариант второй, менее предпочтительный.

В том случае если техническая возможность на перепланировку с образованием нескольких жилых помещений отсутствует, может быть реализован второй способ раздела домовладения.

А именно: при таких обстоятельствах, в соответствии с п. 2 ст.156 ЖК Республики Беларусь, собственник вправе требовать раздела жилого помещения с выделением ему изолированных жилых комнат (жилой комнаты) в собственность и оставлением подсобных помещений в общей долевой собственности.

Важно: согласно п. 17 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 2, подобный раздел жилого помещения не влечет прекращения права общей собственности, так как подсобные помещения остаются в общей долевой собственности.

Тем не менее, на мой взгляд, в рассматриваемой ситуации раздел дома по комнатам также позволит снять ряд спорных вопросов и обеспечит вам возможность беспрепятственно пользоваться той частью дома, которая будет выделена в собственность вашего супруга.

Мой личный совет: для того чтобы минимизировать возникающие при владении и пользовании домом конфликты, я рекомендую предпринять попытку разделить спорное домовладение с образованием двух жилых помещений и прекращением права общей долевой собственности на дом. В случае если техническая возможность произвести подобный раздел отсутствует, разделите дом по комнатам, что также поможет снять многие спорные вопросы, возникающие между вашей семьей и другой собственницей дома.

Кроме того, вне зависимости от выбранного вами варианта раздела жилого помещения одновременно с разделом дома я рекомендую также разрешить судьбу земельного участка, на котором расположен дом. В зависимости от различных аспектов, в том числе от того, на каком праве вашему супругу и его сестре принадлежит земельный участок, возможны различные варианты разрешения земельного спора. Однако, к сожалению, информации, изложенной в обращении, недостаточно для того, чтобы дать вам совет в данной части.

Для достижения желаемого результата рекомендую прибегнуть к помощи адвоката.

Чем поможет адвокат: обсудив сложившуюся ситуацию более детально, изучив имеющиеся документы и получив ответы на вопросы, оставшиеся за рамками обращения, адвокат порекомендует оптимальную для вас позицию, подскажет, как и какими доказательствами необходимо запастись для достижения максимального результата в вашем случае. В случае необходимости подготовит письменные документы: запросы, ходатайства, заявления, исковое заявление, юридическое обоснование вашей позиции и проч. Будет отстаивать вашу позицию, сможет вести дело в суде, а также выступать в качестве представителя в иных инстанциях.

Важно знать: исходя из своего опыта работы, обращаю ваше внимание, что зачастую мелкие детали и незначительная информация, которым клиенты не придают значения, способны существенным образом повлиять на ход событий, а порой и изменить его коренным образом.

Справочно: согласно ст. 124 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение понесенных ею расходов по оплате помощи представителя (адвоката) за счет другой стороны исходя из сложности дела и времени, затраченного на его рассмотрение.

Татьяна Семешко

адвокат Минской областной коллегии адвокатов

управляющий партнер адвокатского бюро « Ваш ЧАСТНЫЙ АДВОКАТ »

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