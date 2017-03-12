﻿﻿ Трудная, жесткая, но только правда от Евгения Крыжановского. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Трудная, жесткая, но только правда от Евгения Крыжановского

13.03.2017 08:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Кто мы и как живем, кто виноват и что делать, — вопросы из классики, актуальные во все времена и в любом обществе, стали поводом для встречи в студии радио Sputnik с заслуженным артистом Республики Беларусь и известным политическим деятелем, заместителем председателя ЛДПБ Евгением Крыжановским.

"Издавна у нас в народе живет укоренившееся понятие — царь хороший, бояре плохие. К сожалению так и получается, сами "бояре" так и делают. Не всё доносят, успокаивают, одним словом, "золотят пилюли". Вспоминается грустный анекдот: хочу жить в той Беларуси, которую по телевизору показывают", — говорит Крыжановский.

Трудная, жесткая, но только правда от Евгения Крыжановского
© Sputnik / Дмитрий Босак.
ЛДПБ намерена перехватить инициативу у оппозиции на "Маршах нетунеядцев"

По мнению артиста и политика, о существующих недостатках в обществе нужно не только говорить вслух, но и вовремя "доносить их наверх" без лишних опасений.

"Нужно говорить и о безработице, и о чиновничестве, о некоторых идеологах, которые только вредят. Им, идеологам, нужно слушать людей, чтобы не повторить ошибок компартии советского периода, по сути развалившей огромную страну", — считает Крыжановский.

По мнению собеседника Sputnik, национальная идея может появиться в стране только тогда, когда все станут политически активными и будут жить по совести.

Полную версию беседы с известным артистом и политиком Евгением Крыжановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный артист и политический деятель, зампред ЛДПБ Евгений Крыжановский в интервью радио Sputnik Беларусь откровенно высказался об актуальных событиях и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Советы адвоката: как разделить с родственниками дом, доставшийся по наследству
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика