Кто мы и как живем, кто виноват и что делать, — вопросы из классики, актуальные во все времена и в любом обществе, стали поводом для встречи в студии радио Sputnik с заслуженным артистом Республики Беларусь и известным политическим деятелем, заместителем председателя ЛДПБ Евгением Крыжановским.

"Издавна у нас в народе живет укоренившееся понятие — царь хороший, бояре плохие. К сожалению так и получается, сами "бояре" так и делают. Не всё доносят, успокаивают, одним словом, "золотят пилюли". Вспоминается грустный анекдот: хочу жить в той Беларуси, которую по телевизору показывают", — говорит Крыжановский.

По мнению артиста и политика, о существующих недостатках в обществе нужно не только говорить вслух, но и вовремя "доносить их наверх" без лишних опасений.

"Нужно говорить и о безработице, и о чиновничестве, о некоторых идеологах, которые только вредят. Им, идеологам, нужно слушать людей, чтобы не повторить ошибок компартии советского периода, по сути развалившей огромную страну", — считает Крыжановский.

По мнению собеседника Sputnik, национальная идея может появиться в стране только тогда, когда все станут политически активными и будут жить по совести.

Полную версию беседы с известным артистом и политиком Евгением Крыжановским слушайте на радио Sputnik Беларусь.