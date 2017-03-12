Причиной беспорядков стал в курортном городе… штраф, выписанный за неправильную парковку в центре Батуми. Водитель остановился возле торгового центра, чтобы купить лекарство своему отцу, но полицейский отказался войти в его положение и начал составлять протокол. Водитель с доводами полицейских не согласился, эмоциональный спор перешел в потасовку. Шестеро человек были задержаны за оказание сопротивления, после этого в течение часа на улицы города вышли несколько сотен человек с требованием отставки шефа полиции. Стихийная акция переросла в уличные беспорядки.

вышедшие ближе к ночи на улице протестующие молодые люди с лицами, закрытыми масками, разбивали витрины, поджигали припаркованные машины и предприняли попытку взять штурмом здание полиции, спецназ применил слезоточивый газ. Пострадали и были госпитализированы 34 человека, 15 из которых — сотрудники полиции. В городе прошла операция по задержанию участников беспорядков. По данным МВД, были задержаны 40 нарушителей. В настоящее время, семь из них отбывают административное наказание, остальные были отпущены, сообщает Sputnik Грузия.

Грузинские власти говорят о причастности партии Саакашвили к беспорядкам в Батуми.