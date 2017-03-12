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Беспорядки в Батуми: курортный город приходит в себя

13.03.2017 08:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Причиной беспорядков стал в курортном городе… штраф, выписанный за неправильную парковку в центре Батуми. Водитель остановился возле торгового центра, чтобы купить лекарство своему отцу, но полицейский отказался войти в его положение и начал составлять протокол. Водитель с доводами полицейских не согласился, эмоциональный спор перешел в потасовку. Шестеро человек были задержаны за оказание сопротивления, после этого в течение часа на улицы города вышли несколько сотен человек с требованием отставки шефа полиции. Стихийная акция переросла в уличные беспорядки.

Беспорядки в Батуми: курортный город приходит в себя
© photo be Seyran Baroyan
Ночь беспорядков в Батуми
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вышедшие ближе к ночи на улице протестующие молодые люди с лицами, закрытыми масками, разбивали витрины, поджигали припаркованные машины и предприняли попытку взять штурмом здание полиции, спецназ применил слезоточивый газ. Пострадали и были госпитализированы 34 человека, 15 из которых — сотрудники полиции. В  городе прошла операция по задержанию участников беспорядков. По данным МВД, были задержаны 40 нарушителей. В настоящее время, семь из них отбывают административное наказание, остальные были отпущены, сообщает Sputnik Грузия.

Грузинские власти говорят о причастности партии Саакашвили к беспорядкам в Батуми.

 
 
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Смотрите на видео, как выглядит черноморский город после ночных погромов, потребовавших вмешательства полицейского спецназа для наведения порядка.

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