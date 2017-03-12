МИНСК, 13 мар — Sputnik. Почти сто грузовых автомобилей ждут своей очереди в пунктах пропуска на выезд в Литву, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Традиционно проблемы с пересечением границы в водителей грузовых и легковых авто возникли в конце рабочей недели. К "естественному" процессу добавилась также проблему на литовской стороне — в ПП "Каменный Лог — Мядининкай" вышли из строя компьютеры, что замедлило работу пограничников соседнего государства. Устранить технические неполадки удалось во второй половине воскресенья.

В настоящее время, согласно информации Госпогранкомитета, 86 грузовиков стоят в четырех пунктах пропуска:

"Котловка" — 10

"Каменный Лог" — 50

"Бенякони" — 4

"Привалка" — 22

Очередей из легковых авто на литовском направлении не наблюдается.

Что касается выезда в Польшу, то там лишь в "Козловичах" стоит шесть большегрузов, во всех остальных ПП свободно. Как проинформировали в ГПК, гораздо сложнее ситуация обстоит с легковыми авто:

"Брузги" — 78

"Берестовица" — 20

"Брест" — 100

Пункты пропуска на белорусско-латвийской границе свободны.