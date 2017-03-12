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Очереди на границе: почти 100 фур пытаются выехать в Литву
13.03.2017 08:21 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 мар — Sputnik. Почти сто грузовых автомобилей ждут своей очереди в пунктах пропуска на выезд в Литву, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.
Традиционно проблемы с пересечением границы в водителей грузовых и легковых авто возникли в конце рабочей недели. К "естественному" процессу добавилась также проблему на литовской стороне — в ПП "Каменный Лог — Мядининкай" вышли из строя компьютеры, что замедлило работу пограничников соседнего государства. Устранить технические неполадки удалось во второй половине воскресенья.
В настоящее время, согласно информации Госпогранкомитета, 86 грузовиков стоят в четырех пунктах пропуска:
Очередей из легковых авто на литовском направлении не наблюдается.
Что касается выезда в Польшу, то там лишь в "Козловичах" стоит шесть большегрузов, во всех остальных ПП свободно. Как проинформировали в ГПК, гораздо сложнее ситуация обстоит с легковыми авто:
Пункты пропуска на белорусско-латвийской границе свободны.
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Самым загруженным ПП является "Каменный Лог", меньше всего машин стоит "Бенякони".
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