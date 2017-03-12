﻿﻿ Очереди на границе: почти 100 фур пытаются выехать в Литву. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Очереди на границе: почти 100 фур пытаются выехать в Литву

13.03.2017 08:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Почти сто грузовых автомобилей ждут своей очереди в пунктах пропуска на выезд в Литву, свидетельствуют данные Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

Традиционно проблемы с пересечением границы в водителей грузовых и легковых авто возникли в конце рабочей недели. К "естественному" процессу добавилась также проблему на литовской стороне — в ПП "Каменный Лог — Мядининкай" вышли из строя компьютеры, что замедлило работу пограничников соседнего государства. Устранить технические неполадки удалось во второй половине воскресенья.  

В настоящее время, согласно информации Госпогранкомитета, 86 грузовиков стоят в четырех пунктах пропуска:

 

  • "Котловка" — 10
  • "Каменный Лог" — 50
  • "Бенякони" — 4
  • "Привалка" — 22

 

Очередей из легковых авто на литовском направлении не наблюдается.

Что касается выезда в Польшу, то там лишь в "Козловичах" стоит шесть большегрузов, во всех остальных ПП свободно. Как проинформировали в ГПК, гораздо сложнее ситуация обстоит с легковыми авто:

 

  • "Брузги" — 78
  • "Берестовица" — 20
  • "Брест" — 100

 

Пункты пропуска на белорусско-латвийской границе свободны. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самым загруженным ПП является "Каменный Лог", меньше всего машин стоит "Бенякони".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Покупателей стало больше". Как живет авторынок в Ждановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика