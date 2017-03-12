LADY совместно с « Зеленой аптекой » начинают новый проект о белорусках, достойных восхищения. В «Рецептах красоты» о себе расскажут женщины старше сорока, которые могут дать фору двадцатилетним. Как они питаются, какой спорт для себя выбирают, как относятся к жизни и строят отношения — всё это вы сможете прочитать в серии наших материалов.

Заявки на участие в проекте мы принимаем по адресу lina@tutby.com . Обратите внимание:

В вашем письме обязательно должен быть указан возраст, прикреплены фотографии. В своем рассказе, пожалуйста, напишите, как вы ухаживаете за собой, каков режим вашего дня и питания. Фото, присланные без подробного сопроводительного текста, либо, напротив, текст без снимков мы не принимаем. Благодарим за понимание и желаем удачи в конкурсе!

История 1, Оксана — 49 лет

Меня зовут Янина, а написать я хочу про маму. Её зовут Оксана, и в этом году, 4 апреля, ей исполнится 50 лет. Я очень обрадовалась, когда увидела ваш новый проект «Рецепты красоты», потому что он как раз про мою маму.





Я считаю, что в Беларуси большое количество красивых, ухоженных, прекрасных и счастливых женщин, кому немного за… И, конечно, все мы можем ориентироваться на них, а не только на зарубежных поп-див.

Свою маму я всегда воспринимала больше подругой, чем мамой. Несмотря на непростую жизнь (родители развелись через 2 года после свадьбы, и мама воспитывала меня одна), сколько я ее помню, она всегда была оптимисткой и всегда улыбалась. Она сделала все, чтобы дать мне качественное образование, за что я ей безмерно благодарна. Кстати, в педагогический университет мы поступили вместе с мамой — только я на дневное отделение психологии, а мама на заочное — по русской и белорусской филологии. Ей тогда было 37 лет, и она искренне хотела учиться, стремилась к знаниям и на занятия ходила гораздо более ответственно, чем я. А после 5 лет университета мы с ней опять-таки вместе поступили в тот же университет в магистратуру, каждая по своей специальности, и на лекционных занятиях сидели вместе и в списке студентов, с одинаковой фамилий, стояли рядом. Но практически до конца учебного года никто не знал, что мы мама и дочка, потому что никто из однокурсников не воспринимал ее старше себя.





Она поистине молода и телом, и душой, и иногда мне кажется, что я гораздо старше!

Сейчас мама работает педагогом раннего развития, и воспитанники ее обожают, как и мой сын, который называет ее просто Оксана, и никак не воспринимает ее бабушкой.

Какой ее рецепт красоты?

Я сама себе не раз задавала этот вопрос, отчасти, думаю, это генетика (нашей бабушке 81, и она до сих пор самостоятельно сажает огород, любит наряжаться и всегда носит с собой косметичку с помадой, карандашиком и кремом); во многом — здоровый образ жизни: мама никогда не курила и к алкоголю относится резко отрицательно; конечно же, спорт — когда-то она профессионально занималась гимнастикой, а сейчас — скандинавской ходьбой.





Еще, я думаю, секрет ее красоты — это полноценный сон, физические нагрузки, интерес к жизни — мама любит путешествовать, была во многих европейских странах. А еще — творчество, она замечательная рукодельница: вяжет, шьет, расшивает бисером, а сейчас осваивает вышивку лентами и создает все новые шедевры. Многие вещи в моем гардеробе и многие украшения — это ее рук дело. Но главное — это любовь и уважение к себе! Мамочка моя любимая, оставайся всегда такой же, не меняйся, будь всегда молодой, позитивной, будь по-настоящему счастливой и помни — вся твоя семья — мы все тебя очень любим!

История 2, Лолитта — 42 года





— Здравствуйте, меня зовут Лолитта! Ничего особенного для своей красоты я не делаю…

Но мой обычный режим жизни такой:

— максимально много спать и ложиться до 24.00… Это «часы сна для красоты». Предпочитаю ложиться спать в 21.30. Могу и в 21.00! Встаю в 6.45 — 7.00.

Не пить спиртное (совсем немного если только — красное сухое, коньяк);

— мало есть. Ем все, ни в чем себя не ограничиваю, но без перебора;

— много и продуктивно работать на любимой работе;

— домашние дела. Я вся в движении дома: двое детей (5 и 11 лет — детсад, школа);

— максимально много ходить пешком: прохожу лишнюю остановку пешком (просто не всегда хватает времени из-за текущих забот);

— быть активной, энергичной… (родительский комитет в классе, попечительский комитет школы, «заводила» в компаниях);

— больше улыбок, смеха… Положительные эмоции благодаря друзьям, путешествиям!

— и немного обязательного ухода: вечером — очищение кожи гель-скрабом, крем питательный; утром — увлажняющий…

Тогда подтянутая фигура и моложавый вид гарантированы! И да, мне в этом году исполняется 42 года.

История 3, Татьяна — 50 лет

Здравствуй, дорогая редакция! Пишу вам накануне юбилея моей мамы. В этом месяце ей исполнится 50 лет. Профессия: тренер по плаванию.





Моя мама родила меня в 19 лет, и я с детства привыкла слышать, что моя мама очень молодая и, конечно же, как и все молодые, красивая. Но с годами это постоянное восхищение не исчезло и не стало знаком вежливости.





Мы часто попадаем в смешные ситуации, когда незнакомые люди не верят, что это моя мама, а не сестра. А однажды она перепутала документы и по ошибке предъявила мои водительские права. Только после затяжного общения с молодым сотрудником ГАИ выяснилось, что это не ее документы:).





Сегодня у моей мамы прекрасная фигура, несмотря на рождение двух детей. Видимо, сказалась база большого спорта (она состояла в сборной БССР по синхронному плаванию). Мама никогда не переедает, ест все, но в меру. Занимается спортом 2−3 раза в неделю (йога, пилатес).



Татьяна с мамой, которой 70 лет, во время путешествия

Она жаворонок, ложится спать в 21.00 и просыпается в 5 или 6 утра. У моей мамы в жизни было много взлетов и падений, но она никогда не обижалась на жизнь и людей. Всегда удивляюсь ее умению в жизни разглядеть в людях только хорошее и желать всем добра.

История 4 — Лариса, 50 лет

Здравствуйте, меня зовут Лариса. Прочитала о конкурсе и решила написать. Увидела себя в описании и решила поделиться самым простым опытом, как остаться при минимальных материальных затратах молодой и красивой на долгие годы. Конечно, может быть, я преувеличиваю, но если начинаю сравнивать свою внешность с внешностью звезд-миллионерш, которые в мои годы выглядят замечательно, то считаю, что мой пример среди обычных людей тоже достоин внимания.

Итак, хочу отметить три главных момента, которые присутствуют в моем поведении: умеренное питание, зарядка (или упражнения для тела, я так это называю), активный и здоровый образ жизни.





А теперь чуть-чуть подробнее о каждом из них.

Умеренное питание для меня — это не значит, что я ограничиваю себя в разнообразии пищи. Наоборот, мне нравится попробовать все. Но количество еды, конечно, играет роль. Чтобы не перегружать свой организм, я ем столько, чтобы встать из-за стола в прекрасном настроении от принятой пищи, а не в состоянии «наконец-то я нажралась!» Обязательный калорийный завтрак присутствует в моей жизни — это также положительно сказывается на организме. Перед трудовым днем просто необходимо подкрепить организм пищей для плодотворной работы. Скажу больше: и настроение работать появляется!

Поскольку я работаю, то мой ужин приходится примерно на 18 часов. И вот после 18 часов и до отхода ко сну я воздерживаюсь от еды (но ни в коем случае это не означает, что я вообще ничего не могу съесть! Исключения бывают, поверьте!). Но вот фрукты (особенно я люблю яблоки) я могу есть в неограниченном количестве независимо от времени. Обычно я ложусь спать около 22 часов, и небольшое чувство голода, которое иногда присутствует внутри, никак мне не мешает засыпать, а наоборот. Считаю это хорошей моей привычкой и горжусь этим. Ну и считаю, что много всяких вкусностей покупать не стоит, чтобы дома не было соблазна их съесть!

Теперь немного об упражнениях для тела. Для меня это как утренний завтрак, без которого я не могу обойтись. Занимаюсь этим уже лет 30. Но какой-то системы у меня нет. Я делаю упражнения, которые приносят мне удовольствие. Мои упражнения рассчитаны на все группы мышц. Упражнения просты: кое-что взято из йоги, кое-что советовали врачи (поскольку у меня есть некоторые проблемы с позвоночником), многие упражнения я сама придумываю. И уверена, что только сам для себя сможешь подобрать такие упражнения и в такое время, когда твой организм требует. Для меня, конечно, утро — самый подходящий момент проснуться благодаря зарядке. И еще есть у меня маленький секрет — это гантели. Для поддержания мышц рук я делаю простые упражнения с гантелями.

И конечно же, я обожаю езду на велосипеде, работу на дачном участке, рыбалку, прогулки. Все это поднимает дух, увеличивает уверенность в себе и не дает стареть.

У меня трое детей, трое внуков, и мне сейчас 50 лет. Фотография сделана этим летом в обычный обеденный перерыв у офиса.

История 5 — Ольга, 41 год

Отправляю вам это письмо, потому что в описании статьи «Белоруски, прекрасные в свои «за 40» узнала себя. Буду рада принять участие в вашем проекте.

Недавно вспомнила, сколько мне лет, и офигела: как мне может быть столько лет?! Пару дней назад в разговоре с мамой упомянула, что я взрослая женщина 40 лет. Мама с усмешкой заметила, что уже давно не 40, а в этом году 42 года исполнится. Я начала спорить, что этого не может быть, думая, что мама так надо мной смеется. Но потом путем математических действий с участием моего 1975 года рождения поняла, что это не шутки, а «жестокая» реальность.





А я просто забыла про свой возраст, наверное, согласившись внутренне с тем, что после 40 женщина сама решает, сколько ей лет и где у нее талия. После юбилея я стала считать себя 40-летней девушкой, все остальные хвостики к возрасту воспринимая как жизненный стаж.





Обращение «женщина» в магазинах или на улице режет мне слух. Может, потому что в моем представлении «женщина» — это такая тетка, обвешанная сумками с продуктами, с остатками былой химии на голове и с неестественно яркой помадой. Какой-то СССРовский образ, непонятно почему врезавшийся мне в память с давних времен. Справедливости ради скажу, что практически всегда к незнакомым женщинам в общественных местах, независимо от того, как они выглядят и сколько им лет, обращаюсь «девочки, девушки». И в ответ всегда слышу: «За девочек спасибо!». И у всех без исключения моих собеседниц появляется улыбка на лице. Может, потому что действительно большинство женщин хотят оставаться молодыми девушками подольше. Хотя бы в своей душе или в чьем-нибудь мужском сердце.





Итак, мне 41 год. Генетика наградила меня худощавым телосложением. Правда, под воздействием сладкого, мучного и жирного с ней можно легко поспорить. И чтобы не терять природное наследство в виде хорошей фигуры, я занимаюсь спортом. Спорт в мою жизнь вошел почти сразу после рождения ребенка, и вот уже на протяжении 16 лет я посещаю спортивные залы. Занималась аэробикой, фитнесом, теперь нашла замечательного тренера по пилатесу, который помогает держать мой пресс и ножки в тонусе. Сауна два раза в месяц. И конечно же, бассейн. Спортом занимаюсь в свое удовольствие, не насилуя тело перенапряжением. Так сказать, не только ради красоты, а больше для здоровья.

Что касается питания, то единственное, на чем не экономлю, это кофе. Я должна признать, что я кофеман, и ни одно утро не обходится без чашечки ароматного напитка. А традиционный завтрак у меня состоит из овсянки и кусочка сливочного масла. Знакомая косметолог сказала, что масло для организма, как крем для лица. Поэтому стараюсь не забывать о совете профессионала. И полезно, и очень сытно. Еще одним средством омоложения считаю сало. Да, да, да, обычное деревенское сало. Правда, есть его нужно всего кусочек в день. Не знаю, помогает оно или нет, но мне всегда вкусно! На диетах я не сижу, но стараюсь не переедать, особенно на ночь. Вечером люблю кефир вприкуску с зефиром. Вот такие у меня «секреты» питания!





Конечно, я ухаживаю за собой с помощью всяких кремов, масок и скрабов. Косметику покупаю и нашу белорусскую, и импортную, как в магазинах, так и в аптеках нашего города. Какие-то маски делаю сама по народным рецептам. Я вообще считаю: вместо того чтобы отдавать деньги на какой-нибудь один дорогостоящий крем и ждать от него чуда, лучше приобрести пошаговые средства для ухода за кожей по доступной для каждого цене. Но ухаживать за кожей с помощью этих средств нужно регулярно. Думаю, что эффект будет уже оттого, что вы нашли время для себя любимой. Как говорится, только в нашей стране женщина может быть счастлива просто оттого, что она лежит и ее никто не трогает. Главное, не забывать снимать макияж перед сном, чтобы утром, глядя в зеркало, улыбаться своему отражению. И, накрасив глаза, можно смело идти покорять мир своей красотой.

В одежде я люблю похулиганить. Главное правило — никаких правил. Мои наряды не висят в шкафу в ожидании «особого случая». У меня каждый день в жизни особый. Поэтому легким движением руки вечернее платье превращается в повседневное. Люблю необычные, яркие и запоминающиеся наряды. Не люблю слепо следовать моде. У меня свой стиль с легким ароматом винтажных духов. Я отношусь к одежде с иронией, как к костюму в спектакле под названием «Жизнь». А раз в этом спектакле я и главная героиня, и режиссер, то и костюмером побыть мне не составит труда. В этом году всю зиму проходила в белых валенках и в белом пальто. Получился такой образ Снегурочки. Даже подошел мужчина в кафе спросить, настоящие валенки или нет. Я так понимаю, что мой образ послужил поводом для знакомства. А в метро маленькая девочка, громко шептала своей маме: «Смотри, тетя-ангел пошла!». Главное для меня, чтобы мой наряд нравился мне самой, и я рада, если он еще вызывает положительные эмоции у окружающих.





Самое интересное, что я буквально неделю назад окончила курсы по дизайну интерьера. Вот чего не ожидала от себя, так это того, что в 41 год пойду учиться чему-то новому. Планирую выучить еще иностранный язык. Правильно говорят, что учиться никогда не поздно. А сейчас для меня это почему-то даже интереснее, чем в юности. Может, просто потому, что я уже точно знаю, чего хочу от жизни для себя.

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