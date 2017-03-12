Гданьская «Аутоматыка» под руководством белорусского специалиста Андрея Ковалева сохранила прописку в элите Польской хоккейной лиги (PHL), сообщает « Прессбол ».



Андрей Ковалев. Фото: Дарья Бурякина

В регулярном чемпионате команда заняла 10-е место (из 11) и играла с 9-й командой — «Торунем» — плей-аут до 4 побед. Серия завершилась со счетом 4:2 в пользу нижестоявших парней Ковалева (3:2, 1:4, 6:2, 4:2, 2:3, 5:1).

Андрей Ковалев возглавил гданьский коллектив в декабре, когда тот уже находился на десятой позиции. Перед белорусом ставилась задача избежать понижения в классе.

Год назад клуб из Гданьска, прежде известный как «Сточневец», преодолел череду финансовых проблем и под новым брендом «Аутоматыка» вернулся в сильнейший дивизион польского хоккея.

Три года назад, под вывеской «Олива», клуб метил в Континентальную хоккейную лигу. В Гданьске намеревались собрать «дрим-тим» Польши с бюджетом в 10 миллионов евро. Даже отправили соответствующую заявку руководству КХЛ, однако проект заглох.

Андрей Ковалев до переезда в Польшу с 2014 года входил в штаб минского «Динамо». Сначала работал в должности старшего тренера. После того, как осенью 2015-го клуб покинул Любомир Покович, Ковалев возглавил команду в статусе «исполняющего обязанности главного тренера».

Под его руководством в регулярном чемпионате КХЛ-2015/16 «зубры» провели 41 матч и набрали 56 очков (12 побед в основное время, 7 — в овертаймах или по буллитам, 16 поражений в основное время и 6 — в овертаймах или по буллитам; разница шайб 103−124).

Под началом Андрея Ковалева минские динамовцы не смогли попасть в плей-офф, заняв 9-е место в Западной конференции КХЛ. После завершения прошлого сезона минское «Динамо» назначило главным тренером канадца Крэйга Вудкрофта.