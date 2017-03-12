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Как обустроить идеальную прихожую. Прооект "Большая квартира"
Театр начинается с вешалки, а интерьер дома — с прихожей. Именно прихожая создает первое впечатление от всей квартиры и задает тон всему дизайну интерьера. Очень важно грамотно организовать пространство этого помещения, продумать каждую мелочь — создать уютную, дружескую атмосферу не в ущерб функциональности.
— Чаще всего прихожие в современных планировках квартир либо маленькие, либо узкие и длинные. То есть оба варианта не самые удачные, — говорит ведущий художник-дизайнер студии дизайна интерьера «
Зрительно уменьшают и «собирают» пространство огромной прихожей сложные, насыщенные цвета — бордо, зеленый, коричневый, марсала, индиго.
Оттенки не обязательно должны быть темными, светлые так же подойдут, главное- что бы они были приятными и располагающими.
При выборе обоев или напольной плитки следует помнить, что на больших площадях гармоничнее будет смотреться крупный рисунок.
Еще один прием — сочетание темного потолка с более светлым полом. Такой вариант сделает большое пространство более уютным и немного камерным. Для более смелых интерьеров можно использовать контрастные цвета оформления стен. Это визуально разделит пространство и сделает его более интересным.
При выборе фактур пола, потолка, стен, следует отдавать предпочтение матовым поверхностям. Глянцевый потолок и пол еще больше расширят и без того большое пространство.
Если вариант с контрастными цветами стен или темным потолком не для вас, если хочется все сделать светлым и бежевым, тогда обязательно стоит «поиграть» с различными фактурами. Пол, например, может быть светлым «под дерево» с хорошо выраженной текстурой досок, стены оклеены однотонными обоями с фактурой ткани или оформлены декоративной штукатуркой «под вельвет», добавьте к этому настенное освещение, которое подчеркнет рельефность отделки и получится интересная прихожая, которая не надоест долгие годы.
Просторная прихожая — отличная возможность разместить в ней банкетку, кресло, скамейку или диванчик для удобного обувания. Установив комод или консоль для хранения ключей, щеток для одежды и обуви и других мелочей, вы добавите помещению необходимый функционал. Нелишними будут так же открытая вешалка и стойка для зонтов.
Вся мебель должна быть либо подобрана в едином стиле, либо гармонировать с другими элементами интерьера, если это эклектика или китч. Мебель лучше выбирать массивной с крупными элементами, так она не потеряется на фоне большой стены.
Особого внимания требует декор. Его должно быть достаточно много, если, конечно, ваш стиль — не минимализм. Пустые стены можно задекорировать картинами, рамками с фото, полками или часами.
Если не нравится обилие декора — можно повесить несколько бра, игра света на стенах вполне может создать ощущение заполненности пространства.
Освещение, как настенное, так и потолочное, лучше выбирать с теплым мягким свечением, это создаст теплую, уютную атмосферу.
Эти простые советы помогут сделать любую прихожую функциональной, гостеприимной и комфортной.
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Первое впечатление о жилье складывается именно в прихожей.
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