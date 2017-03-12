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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что первая встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться в июле этого года в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20) в Гамбурге.

Гамбург станет первым местом, где лидеры двух стран будут находиться одновременно, сказал пресс-секретарь президента России, передает Би-би-си .

Ранее в российском МИД заявили, что подготовка к встрече Путина и Трампа уже началась, однако о ее дате и месте пока ничего не известно. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, этот вопрос поднимался на первых переговорах главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

28 января состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Во время беседы лидеры двух стран договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.

