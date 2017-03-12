﻿ Белорусские легкоатлеты завоевали три медали на Кубке Европы по метаниям. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские легкоатлеты завоевали три медали на Кубке Европы по метаниям

13.03.2017 09:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Три медали завоевали белорусские легкоатлеты на Кубке Европы по метаниям, который прошел 11-12 марта в испанской Гран-Канарии.

Серебряными медалистами стали Павел Борейша в метании молота (74,41 м) и толкательница ядра Елена Пасечник (16,33 м), выступавшая в категории среди девушек до 23 лет.

Бронзу в толкании ядра у женщин завоевала Юлия Леонтюк (17,48 м).

В шаге от пьедестала в метании молота был белорус Юрий Шаюнов (73,60 м), занявший 4-е место.

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Три медали завоевали белорусские легкоатлеты на Кубке Европы по метаниям, который прошел 11-12 марта в испанской Гран-Канарии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Первая встреча президентов России и США может состояться в июле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика