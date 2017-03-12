Три медали завоевали белорусские легкоатлеты на Кубке Европы по метаниям, который прошел 11-12 марта в испанской Гран-Канарии.

Серебряными медалистами стали Павел Борейша в метании молота (74,41 м) и толкательница ядра Елена Пасечник (16,33 м), выступавшая в категории среди девушек до 23 лет.

Бронзу в толкании ядра у женщин завоевала Юлия Леонтюк (17,48 м).

В шаге от пьедестала в метании молота был белорус Юрий Шаюнов (73,60 м), занявший 4-е место.