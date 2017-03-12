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Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в январе составили 85,7 млн рублей и выросли по сравнению с январем 2016 года на 16,1%.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерстве финансов.

По добровольным видам страхования взносы за январь сложились на уровне 55,7 млн рублей, что на 11,3 млн рублей больше, чем в январе 2016 года. Страховые взносы по обязательным видам страхования составили 30 млн рублей, что на 0,6 млн рублей больше.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 65% (за январь 2016-го - 60,2%). Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране составили в январе 39,2 млн рублей , что на 3,4 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 45,7% (за январь 2016-го - 48,5%).