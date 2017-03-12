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В связи с «Маршами нетунеядцев» милиция задержала около 30 человек

13.03.2017 09:32 — Разное | Ежедневник  
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В связи с «Маршами нетунеядцев» милиция задержала около 30 человек

фото: tut.by

В связи с «Маршами нетунеядцев», которые прошли 12 марта в четырех городах Беларуси, милиция задержала, обыскала или блокировала дома более чем 30 активистов, политиков и журналистов по всей стране.


В связи с «Маршами нетунеядцев», которые прошли 12 марта, милиция задержала, обыскала или блокировала дома более чем 30 человек по всей стране, подсчитал незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна», Белорусская ассоциация журналистов и региональные СМИ, пишет tut.by.
Брест
До прошедшего сегодня немноголюдного «Марша нетунеядцев» задержали двух видеоблогеров Сергея Петрухина и Дмитрия Горбунова, которые снимали марши нетунеядцев и суды над участниками акций. На обоих составили протоколы об административных правонарушениях и до суда поместили в изолятор временного содержания (ИВС).
Еще одного брестского активиста акций против декрета № 3, Павла Кинчака, дома заблокировали сотрудники в штатском, сообщил правозащитник Роман Кисляк.
Кобрин
Задержаны активист Алесь Мех и его друг Василий Андреюк. Они направлялись на акцию в Брест на машине, которую остановила кобринская милиция якобы для проверки на предмет того, не находится ли автомобиль в розыске, сообщает «Весна».
Бобруйск
За час до «Марша нетунеядцев» задержали активистку профсоюза РЭП Галину Смирнову, подавшую заявку в горисполком на проведение акции. Напомним, город не санкционировал митинг.
По словам Смирновой, ее задержали в собственном подъезде за подготовку и участие в массовых мероприятиях. В отношении Смирновой начат административный процесс. К тому моменту, как с ней связался журналист TUT.BY, она уже почти 5 часов находилась в опорном пункте.
Дубровно
В райцентре задержали Виктора Бугаева, члена ОГП, сообщает партия на своей странице в Facebook.
Витебск
С целью проверить, не угнала ли их машина, в областном центре сотрудники ГАИ задержали журналистов телеканала «Белсат» Сергея Русецкого и Владимира Лунева. Их отвезли в РОВД для проверки, позже отпустили.
Также в Витебске задержан редактор закрытой власятми газеты «Куцейна» Виктор Андреев. На него составлен протокол за неповиновение милиции, сообщает БАЖ. До суда он отправлен в изолятор временного содержания.
Рогачев
На подъезде к городу, где сегодня прошла еще одна акция против декрета № 3, задержали съемочную группу канала «Белсат» из четырех человек. Как и в Витебске, сотрудники ГАИ объяснили, что им надо проверить машину на возможность угона. Позже журналистов отпустили, сообщает «Белсат».
Орша
В этом не самом крупном райцентре сегодня прошел самый многолюдный — более 1000 человек — «Марш нетунеядцев» и зафиксировано больше всего задержаний.
Еще утром 12 марта прошли обыски в квартирах местного журналиста Артема Сизинцева и члена Белорусской социал-демократической партии (Громада) Константина Анташкевича. Возле квартир, где прописаны глава Оршанской городской организации ОГП Валентина Игнатенко и активист БНФ Виталий Павлов, с утра дежурили машины с «людьми в черном», сообщает сайт orsha.eu.
До начала марша в Орше для проверки документов задержали журналистку БелаПАН Адарью Гуштын и фотографа «Нашай Нівы» Сергея Гудилина. Их отпустили только после окончания акции. Там же, на вокзале, паспорта полтора часа проверяли у сотрудников TUT.BY Татьяны и Игоря Матвеевых и витебского журналиста Сергея Серебро. Они, однако, успели попасть на «Марш нетунеядцев».
Проверяли документы и у координатора БХД Евгения Онищенко, который ехал в Оршу на акцию на машине.
Во время марша были задержаны как минимум два активиста из Горок и Дрибина, среди них — горецкий кандидат в депутаты Палаты представителей на последних выборах Андрей Юрков, сообщает сайт horki.info.
После участия в «Марше нетунеядцев» были задержаны оппозиционный политик Павел Северинец и оршанец Игорь Нирман, который вез Северинца в своей машине.
Отдельно после акции были задержаны активисты Виктор Андреев, Виктор Михасев, Василий Береснев.
Кроме того, в РОВД были доставлены представители СМИ: съемочная группа телеканала «Белсат» из оператора Александра Борозенко и журналистки Екатерины Андреевой, журналистка «Радыё Свабода» Галина Абакунчик, фотограф БелаПАН Андрей Шавлюга и блогер Анастасия Пилюгина. Про Северинца, Андрееву и Абакунчик точно известно, что они проведут ночь в изоляторе в ожидании суда.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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