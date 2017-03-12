В спринтерской гонке в финском Контиолахти на третью ступень пьедестала почета поднялась трехкратная олимпийская чемпионка-2014 Дарья Домрачева. Она была близка к повторению успеха и в преследовании, но в субботней "игре в догонялки" белорусская прима не успела "накрыть" финишным спуртом итальянку Витоцци.

Лучший этап ДаДо

Гонки в Контиолахти, безусловно, стали для Домрачевой лучшими в нынешнем сезоне, который для Дарьи начался только в январе. Конечно, на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене она оказалась еще более успешной — серебряная медаль, но с точки зрения стабильности финские старты вне конкуренции.

А тот факт, что ДаДо опять подружилась со знаменитым подъемом "Стена", и показательный, и обнадеживающий. Именно в Контиолахти Дарья впервые защищала честь Беларуси в рамках юниорского чемпионата мира-2005. Причем в своем коронном стиле реванша. В индивидуальной гонке на ее винтовке отвалился диоптр — пять промахов на третьем огневом рубеже, но затем последовали виктории в спринте и преследовании.

Разумеется, свои первые победы во взрослых соревнованиях Домрачева одержала тоже в Контиолахти — семь лет назад на мартовском этапе Кубка мира. Причем тоже в связке "спринт/преследование". Так, что финский лыжный центр с извечной весенней распутицей и хлюпающей грязью, подъемом "Стена" и вкуснейшей жареной рыбой в городке болельщиков — знаковое место для Дарьи. Сейчас она обрела здесь стабильность, а, значит, и право полагать, что все в ее звездной карьере возвращается на счастливые круги своя.

Время назад

Успех Домрачевой пришелся на сложнейший момент "обратной акклиматизации" после гастролей биатлонного "Белого цирка" на предолимпийской неделе в Пхенчхане. Время для участников корейских гонок "открутилось назад", что очень чувствительно, а подчас и фатально, сказалось на белорусских результатах. Ирина Кривко совсем не походила на себя в спринте, и даже упала на финишной прямой. Для Надежда Скардино март самый тяжелый период соревновательного календаря, а уж после таких стрессов, тем паче. Поэтому она выступила очень достойно, но без блеска. Сергей Бочарников не подтвердил корейского позитива. Да и вообще у парней лишь Дмитрий Абашев заслуживал сдержанной похвалы, но, спалив микст-эстафету, превратил в пепел и комплименты.

"Конечно, адаптация протекала непросто. Существенна разница во времени: семь часов по сравнению с Контиолахти — это не шутка. К тому же долгий перелет. В первые дни вообще получились не очень понятными. Но эти нюансы — часть спортивной профессии", — сказала и Дарья Домрачева.

Безусловно, она права. Но, во-первых, в Контиолахти имели определенное физиологическое преимущество не летавшие в Корею биатлонисты. Правда, это в первую очередь касалось мужских стартов. Во-вторых, жалобы — стали общим местом. В-третьих, кто-то, как россияне в случае с Акимовой, берег силы спортсменке, не заявляя ее в личные гонки, а, кто-то, как белорусы дал отдых лидерам в смешанных эстафетах. Тренерское решение Федора Свободы и опять примкнувшего к нему дружеским плечом Альфреда Эдера не использовать Домрачеву и Скардино в воскресенье, никаких вопросов не вызвало. Ведь теперь время только вперед!

Тесты — не тосты

После своего третьего места в спринте Домрачева не преминула напомнить тезис, озвученный ею еще в январе: "У меня тестовый сезон. К тому же чемпионату мира готовилась на высоте в Италии. А смысл экспериментов заключается в получении информации. Это — главное. Но, разумеется, любой хороший результат, как подарок".

В здравомыслии и логике ДаДо никогда нельзя было отказать. Но мы — болельщики, можем быть более раскрепощенными в фантазиях. Чтобы рассуждать на тему, в каких направлениях может прогрессировать Дарья в олимпийском сезоне, к которому она, дай Бог, будет готовиться полноценно и стратегически точно.

Это — лыжный ход и скорострельность. Ведь очевидно, что пока молодая мама отнюдь не так быстра, как раньше на трассах, а новая компьютерная графика биатлонных трансляций (время до первого выстрела, время между выстрелами, общее время на огневом рубеже) позволяет судить он-лайн, сколь много проигрывает Дарья соперницам в процессе стрельбы.

Свобода это, конечно, понимает, но его позиция наставника очень взвешена: "Конечно, скорострельность нужно и можно улучшать. Но тут важно понимать: время нельзя сжимать бесконечно! Это абсурд. При всем стремлении, как можно меньше времени проводить на огневых рубежах, нельзя полагаться на авось. Дескать, вдруг повезет при быстрой изготовке и ураганном темпе. Каждый выстрел должен контролироваться, и правильно готовиться".

Да, и классическая мудрость — "развивай достоинства, а не борись с недостатками", определяет лыжный ход, как главный резерв Домрачевой на сезон-2017/2018. Дарья ведь не скрывает, что сейчас далека от прежнего оптимума: "Я совсем не расстроилась, что на последнем круге спринта не удержала второе место в споре с Дальмайер. Напротив, могу с удовольствием констатировать: два месяца тренировок дали неплохой результат. Впрочем, пока у меня немного другие ощущения на трассе, чем были раньше при полноценном межсезонье. Хотя шаг за шагом продвигаюсь вперед".



© REUTERS Heikki Saukkomaa В спринтерской гонке финском Контиолахти на третью ступень пьедестала почета поднялась трехкратная олимпийская чемпионка-2014 Дарья Домрачева

И вот пьедестал, который с появлением на нем Домрачевой опять расцвел. Дарья поднялась на третью ступень с улыбкой и воздушными поцелуями, а ее яркая зеленая курточка стала центром притяжения всех взглядов.

Но на пресс-конференции белоруска уже была серьезна, изучая аналитику спринта по ходу спичей Экхофф и Дальмайер. Возможно, уже тогда Дарья решила атаковать немку на первом круге преследования. Получилось!

Другое дело, что в субботу Домрачева не справилась с "лежкой". Особенно с первой, когда не сразу сделала поправку на ветер. Эдер поэтому поводу очень опечалился. Но зато на "стойках" Дарья порадовала и тренеров, и болельщиков. Она закрыла "10 из 10", вернувшись в медальную борьбу. Более того, возникла уверенность, что ДаДо финиширует третьей, "пройдя насквозь" и Хаузер, и Варвинец, и Шевалье, и Витоцци. Увы, итальянка удержалась. Это тоже сказало, что Дарья пока гоняется на 60-65% своего истинного потенциала. Но еще не время собирать камни!

Обойтись без путаницы

Главное, действительно, не плавать в планах. А то в Контиолахти супруг Домрачевой — Бьорндален, дал такой комментарий о будущем жены, что журналисты всполошились. Оле Эйнар сказал, что "с практической точки в тренировках Дарьи с норвежской командой есть положительные стороны". Но тут же отметил, что жене "еще надо вписаться в норвежскую систему подготовки". Ибо "ее система тренировки очень отличается", это, дескать, вообще "разные философии". А, значит, "нет гарантий, что ей от нового будет польза". И правильнее, тренироваться так, как она это делала раньше. Хотя, возможно, надо "пробовать другие методики", да и работать с норвежками "она всегда сможет". Чай Бьорндалену не откажут. Такой винегрет мыслей. Если норвежец преследовал цель запутать аналитиков из лагеря Дальмайер, то свою задачу он решил с блеском.

Спишем все на два момента. Первый: неловкость перевода. Второй: волнение супруга, понимающего, что для успеха жены им, видимо, придется в межсезонье разъезжаться по разным адресам сборов. Не всегда, но все-таки придется. Но это и есть пресловутая жертва, без которых в профессиональном спорте, а тем более на Олимпиадах не бывает больших побед. Но Домрачевой это объяснять не надо. Как и то, что время уже не ждет! Скоро опять в Корею.