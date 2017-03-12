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Нотариусы республики 15 марта бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Белорусской нотариальной палаты.

"Белорусская нотариальная палата проводит акцию по бесплатному консультированию, приуроченную ко Дню Конституции Республики Беларусь. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей сможет любой желающий", - проинформировали в пресс-службе.

В БНП подчеркнули, что проведение в рамках правового просвещения населения подобных акций и мероприятий, приуроченных к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, для нотариального сообщества республики стало уже традиционным.

"Целью подобных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения", - добавили там.

По информации пресс-службы, аналогичные бесплатные консультации нотариусов также буду проведены ко Дню Победы (5 мая 2017), Дню Независимости (30 июня 2017 г.), Дню Матери (14 октября 2017 г.) и Дню юриста (1 декабря 2017 г.).

