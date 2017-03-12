﻿ Нотариусы республики бесплатно проконсультируют граждан 15 марта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Нотариусы республики бесплатно проконсультируют граждан 15 марта

13.03.2017 10:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Нотариусы республики бесплатно проконсультируют граждан 15 марта

фото: termodom-pnz.ru

Нотариусы республики 15 марта бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе Белорусской нотариальной палаты.

"Белорусская нотариальная палата проводит акцию по бесплатному консультированию, приуроченную ко Дню Конституции Республики Беларусь. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса,  в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей сможет любой желающий", - проинформировали в пресс-службе.

В БНП подчеркнули, что проведение в рамках правового просвещения населения подобных акций и мероприятий, приуроченных к государственным праздникам Беларуси и иным памятным датам, для нотариального сообщества республики стало уже традиционным.

"Целью подобных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения", - добавили там.

По информации пресс-службы, аналогичные бесплатные консультации нотариусов также буду проведены  ко  Дню Победы (5 мая 2017), Дню Независимости (30 июня 2017 г.),  Дню Матери (14 октября 2017 г.) и  Дню юриста (1 декабря 2017 г.). 
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нотариусы республики 15 марта бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Домрачева в Контиолахти: диалог со временем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика