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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить и выпустить в 2018 году научно-популярное печатное издание «Республика Беларусь – 25 лет созидания и свершений».

Соответствующее решение содержится в указе президента № 72, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Издание будет выпущено для «отражения в истории Республики Беларусь результатов становления страны за 25 лет суверенного развития, мира, стабильности и правопорядка, дающих целостное представление о динамике государственного строительства».

В нем, в частности, планируется отобразить «этапы формирования и укрепления белорусской государственности, социально-экономического и гуманитарного развития, проводимую государственную политику, в том числе по обеспечению прав и свобод граждан, безопасности страны и усилению ее позиций на международной арене».

При формировании издания необходимо учесть «особую роль гражданского общества, молодежи в преодолении трудностей, стоящих на пути развития страны».

Головной организацией по выпуску издания определена Национальная академия наук Беларуси.

Совмину поручено обеспечить финансирование его подготовки и выпуска, а также оказать материально-техническое и организационное содействие.