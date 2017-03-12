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Лукашенко поручил выпустить издание про достижения страны
13.03.2017 10:12 — Разное | Ежедневник
фото: radiobelarus.tvr.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить и выпустить в 2018 году научно-популярное печатное издание «Республика Беларусь – 25 лет созидания и свершений».
Соответствующее решение содержится в указе президента № 72, опубликованном в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
Издание будет выпущено для «отражения в истории Республики Беларусь результатов становления страны за 25 лет суверенного развития, мира, стабильности и правопорядка, дающих целостное представление о динамике государственного строительства».
В нем, в частности, планируется отобразить «этапы формирования и укрепления белорусской государственности, социально-экономического и гуманитарного развития, проводимую государственную политику, в том числе по обеспечению прав и свобод граждан, безопасности страны и усилению ее позиций на международной арене».
При формировании издания необходимо учесть «особую роль гражданского общества, молодежи в преодолении трудностей, стоящих на пути развития страны».
Головной организацией по выпуску издания определена Национальная академия наук Беларуси.
Совмину поручено обеспечить финансирование его подготовки и выпуска, а также оказать материально-техническое и организационное содействие.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил подготовить и выпустить в 2018 году научно-популярное печатное издание «Республика Беларусь – 25 лет созидания и...
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