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В Лепельском районе лоб в лоб столкнулись Ford и фура

13.03.2017 10:32 — Разное | Tut.by  
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Один человек получил травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло на трассе М3 Минск — Витебск вблизи деревни Старое Лядно.


Как рассказали в МЧС, сообщение об аварии поступило от очевидца 12 марта, в 19.10. По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что произошло лобовое столкновение Ford Galaxy и фуры Renault.


В результате ДТП в салоне легковушки оказался зажат водитель. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу. Водитель фуры в аварии не пострадал.


По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Авария произошла вечером 12 марта на трассе М3 Минск - Витебск вблизи деревни Старое Лядно.

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