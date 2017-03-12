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В Лепельском районе лоб в лоб столкнулись Ford и фура
Один человек получил травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло на трассе М3 Минск — Витебск вблизи деревни Старое Лядно.
Как рассказали в
В результате ДТП в салоне легковушки оказался зажат водитель. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу. Водитель фуры в аварии не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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Авария произошла вечером 12 марта на трассе М3 Минск - Витебск вблизи деревни Старое Лядно.
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