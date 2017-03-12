Один человек получил травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло на трассе М3 Минск — Витебск вблизи деревни Старое Лядно.





Как рассказали в МЧС , сообщение об аварии поступило от очевидца 12 марта, в 19.10. По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что произошло лобовое столкновение Ford Galaxy и фуры Renault.





В результате ДТП в салоне легковушки оказался зажат водитель. Мужчину при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести он был доставлен в больницу. Водитель фуры в аварии не пострадал.





По факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.