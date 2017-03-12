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Иран показал новейший боевой танк, "не уступающий T-90"
В Тегеране прошла презентация нового иранского основного боевого танка Karrar,
Karrar оборудован современной системой управления огнем, которая позволяет поражать цели как днем, так и ночью. Высокую точность обеспечивают лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Танк получил современную навигационную систему и приборы ночного видения.
Внешне Karrar напоминает российский танк Т-90МС. Та же развитая ниша башни, в которой хранится часть боекомплекта, и похожая ходовая часть. По другим
Серийное производство танка развернуто на промышленном комплексе Бани-Хашем (Bani-Hashem) около города Доруд в провинции Лурестан.
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Возможно, Karrar - это глубокая модернизация российского Т-72С.
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