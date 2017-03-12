В Тегеране прошла презентация нового иранского основного боевого танка Karrar, сообщает пресс-служба Минобороны Ирана. Присутствующий на церемонии бригадный генерал иранской армии Ахмад-Раза Пурдастан отметил, что новинка ничем не уступает российскому танку Т-90, а, может, даже превосходит его.



Фото: Минобороны Ирана

Karrar оборудован современной системой управления огнем, которая позволяет поражать цели как днем, так и ночью. Высокую точность обеспечивают лазерный дальномер и баллистический вычислитель. Танк получил современную навигационную систему и приборы ночного видения.



Фото: Минобороны Ирана



Фото: Минобороны Ирана

Внешне Karrar напоминает российский танк Т-90МС. Та же развитая ниша башни, в которой хранится часть боекомплекта, и похожая ходовая часть. По другим сведениям , Karrar - глубокая модернизация российского Т-72С.



Фото: sdelanounas.ru

Серийное производство танка развернуто на промышленном комплексе Бани-Хашем (Bani-Hashem) около города Доруд в провинции Лурестан.