Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) подтвердил информацию о дате старта продаж и технических характеристиках новых флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.





По словам аналитика, в этом году Samsung выпустит две версии смартфона с разными диагоналями экранов — на 5,8 дюйма Galaxy S8 и на 6,2 дюйма в более крупном Galaxy S8 Plus. Сообщается, что разрешение дисплеев составит 2960 на 1440 пикселей.

При этом для рынков США, Японии и Китая, скорее всего, будут поставлять аппараты с процессором Qualcomm Snapdragon 835, а смартфоны для других стран будут работать на собственном чипе Samsung — Exynos 8895. Версии для Китая и Кореи, с большой долей вероятности, будут обладать 6 ГБ оперативной памяти, в то время как международной версии устройства придется довольствоваться 4 Гб.



Изображение: Evan Blass / twitter.com

Аналитик также подтвердил слухи касательно внешнего вида Galaxy S8 и S8 Plus. Дисплеи в обеих версиях получат закругление на манер других смартфонов Galaxy Edge, а сканер отпечатков пальцев из-за отсутствия физической кнопки «Домой» «переедет» на заднюю панель обоих аппаратов.

Также сообщается, что разрешение основной камеры в новинках составит 12 Мп, фронтальной — 8 Мп. Ожидается, что емкость аккумулятора в Galaxy S8 будет ровняться 3000 мАч, а в Galaxy S8 Plus — 3500 мАч.





Авторитетный аналитик также рассказал о предполагаемой дате старта продаж новинок — она намечена на 21 апреля. Он также рассчитывает, что в 2017 году Samsung поставит порядка 40−45 миллионов Galaxy S8 против 52 миллионов Galaxy S7 годом ранее. Причем соотношение объемов поставок, по его мнению, между Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus будет находиться на уровне 6:4.

Напомним, что официальная презентация флагманских смартфонов компании Samsung пройдет 29 марта в Нью-Йорке.