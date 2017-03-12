﻿ Аналитик подтвердил характеристики и дату старта продаж Samsung Galaxy S8. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Аналитик подтвердил характеристики и дату старта продаж Samsung Galaxy S8

13.03.2017 10:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Известный аналитик KGI Минг Чи Куо (Ming-Chi Kuo) подтвердил информацию о дате старта продаж и технических характеристиках новых флагманских смартфонов компании Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.


По словам аналитика, в этом году Samsung выпустит две версии смартфона с разными диагоналями экранов — на 5,8 дюйма Galaxy S8 и на 6,2 дюйма в более крупном Galaxy S8 Plus. Сообщается, что разрешение дисплеев составит 2960 на 1440 пикселей.

При этом для рынков США, Японии и Китая, скорее всего, будут поставлять аппараты с процессором Qualcomm Snapdragon 835, а смартфоны для других стран будут работать на собственном чипе Samsung — Exynos 8895. Версии для Китая и Кореи, с большой долей вероятности, будут обладать 6 ГБ оперативной памяти, в то время как международной версии устройства придется довольствоваться 4 Гб.


Изображение: Evan Blass / twitter.com

Аналитик также подтвердил слухи касательно внешнего вида Galaxy S8 и S8 Plus. Дисплеи в обеих версиях получат закругление на манер других смартфонов Galaxy Edge, а сканер отпечатков пальцев из-за отсутствия физической кнопки «Домой» «переедет» на заднюю панель обоих аппаратов.

Также сообщается, что разрешение основной камеры в новинках составит 12 Мп, фронтальной — 8 Мп. Ожидается, что емкость аккумулятора в Galaxy S8 будет ровняться 3000 мАч, а в Galaxy S8 Plus — 3500 мАч.


Авторитетный аналитик также рассказал о предполагаемой дате старта продаж новинок — она намечена на 21 апреля. Он также рассчитывает, что в 2017 году Samsung поставит порядка 40−45 миллионов Galaxy S8 против 52 миллионов Galaxy S7 годом ранее. Причем соотношение объемов поставок, по его мнению, между Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus будет находиться на уровне 6:4.

Напомним, что официальная презентация флагманских смартфонов компании Samsung пройдет 29 марта в Нью-Йорке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам аналитика, в этом году Samsung выпустит две версии смартфона с разными диагоналями экранов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Лепельском районе лоб в лоб столкнулись Ford и фура
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика