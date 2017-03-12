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Пресс-конференция председателя Минской городской нотариальной палаты

13.03.2017 11:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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15 марта нотариусы республики бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Белорусская нотариальная палата проводит акцию по бесплатному консультированию, приуроченную ко Дню Конституции Республики Беларусь. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса,  в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей сможет любой желающий.

В чем преимущество нотариального удостоверения сделок,  как избежать проблем в оформлении наследственных прав, как получить льготы по оплате нотариального тарифа и правильно оформить и отменить доверенность, а также о новых сервисах сайта Белорусской нотариальной палаты расскажет:

  • председатель Минской городской нотариальной палаты Елена МЕТЕЛЬСКАЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 14 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник, 14 марта, в 11:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча председателя Минской городской нотариальной палаты Елены Метельской с...

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