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Пресс-конференция председателя Минской городской нотариальной палаты
13.03.2017 11:02 — Разное | Sputnik Беларусь
15 марта нотариусы республики бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.
Белорусская нотариальная палата проводит акцию по бесплатному консультированию, приуроченную ко Дню Конституции Республики Беларусь. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей сможет любой желающий.
В чем преимущество нотариального удостоверения сделок, как избежать проблем в оформлении наследственных прав, как получить льготы по оплате нотариального тарифа и правильно оформить и отменить доверенность, а также о новых сервисах сайта Белорусской нотариальной палаты расскажет:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 14 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
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Во вторник, 14 марта, в 11:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет встреча председателя Минской городской нотариальной палаты Елены Метельской с...
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