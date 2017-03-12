15 марта нотариусы республики бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Белорусская нотариальная палата проводит акцию по бесплатному консультированию, приуроченную ко Дню Конституции Республики Беларусь. В течение рабочего дня получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей сможет любой желающий.

В чем преимущество нотариального удостоверения сделок, как избежать проблем в оформлении наследственных прав, как получить льготы по оплате нотариального тарифа и правильно оформить и отменить доверенность, а также о новых сервисах сайта Белорусской нотариальной палаты расскажет:

председатель Минской городской нотариальной палаты Елена МЕТЕЛЬСКАЯ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится во вторник, 14 марта, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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