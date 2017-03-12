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В Минске примут допмеры для наведения порядка в работе маршруток и такси

13.03.2017 10:55 — Разное | Tut.by  
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В Минске примут дополнительные меры для наведения порядка в сфере автомобильных пассажирских перевозок. Такое поручение дал сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, сообщает БЕЛТА.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В ближайшее время будут подготовлены предложения для устранения имеющихся недостатков. В частности, речь идет об упорядочении остановки-стоянки маршрутных такси (такая проблема особенно актуальна для Привокзальной площади), а также привлечения к ответственности водителей за несоблюдение ПДД. Имеют место факты нелегального извоза, неудовлетворительного состояния транспортных средств.

— Такие случаи должны быть на контроле ответственных служб, — подчеркнул Андрей Шорец.

Как сообщил директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, в январе-феврале текущего года предприятие провело 34 рейда, в том числе совместно с представителями Госавтоинспекции, санэпидслужбы. Отмечался рост нарушений.

 
Теги: Минск
 
 
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Поручение навести порядок с работе такси и маршруток дал на председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

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