В Минске примут дополнительные меры для наведения порядка в сфере автомобильных пассажирских перевозок. Такое поручение дал сегодня на оперативном совещании в мэрии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, сообщает БЕЛТА .



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В ближайшее время будут подготовлены предложения для устранения имеющихся недостатков. В частности, речь идет об упорядочении остановки-стоянки маршрутных такси (такая проблема особенно актуальна для Привокзальной площади), а также привлечения к ответственности водителей за несоблюдение ПДД. Имеют место факты нелегального извоза, неудовлетворительного состояния транспортных средств.

— Такие случаи должны быть на контроле ответственных служб, — подчеркнул Андрей Шорец.

Как сообщил директор ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерий Шкуратов, в январе-феврале текущего года предприятие провело 34 рейда, в том числе совместно с представителями Госавтоинспекции, санэпидслужбы. Отмечался рост нарушений.