Концерты королевы чикагского блюза Энджэлы Браун и легенды Нью-Йоркского джаза «Пэччеса» Стюарта & Jazz-quartet пройдут во Дворце Профсоюзов и Джаз-Клубе во Дворце Республики 8 и 9 апреля.





Энджэла Браун включена в Книгу Рекордов Гинесса, как выдающийся исполнитель и популяризатор блюза. Певица покорила весь мир своими песнями, мощным голосом и заразительным сочетанием виртуозности, душевности и задора. Она получила титул «Бэсси Смит восьмидесятых», став достопримечательностью на фестивалях, давая концерты и участвуя в студийных сессиях по всему миру.

Свой первый сольный альбом The Voice of Blues Энджэла Браун выпустила в 1987 году, когда ей было 34 года. Сейчас на ее счету более 10 альбомов, вобравших в себя признаки многих музыкальных культур: чикагского блюза, ново-орлеанского джаза и знойно-ночного афро-кубинского танго.

«Когда звучит мощный голос Энджэлы Браун, мир замирает» — заметило самое авторитетное блюзовое издание Virgin’s Encyclopedia of the Blues.

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Майкл «Пэччес» Стюарт — легенда Нью-Йоркского джаза: трубач, вокалист и бэнд-лидер, оказавший влияние на развитие музыки XX века.

Стюарт пропитан энергией множества стилей и эпох джаза, таких как ритм-энд-блюз (Rhytm-and-Blues), би-боп (Bi-Bop), кул джаз (Cool jazz), фьюжн (Fusion), эйсид-джаз (Acid-jazz), джаз-рок (Jazz-Rock). В 1968 г. 16-летнего музыканта открыл великий Куинси Джонс и прозвал «Patches» (заплатка), за привычку нашивать на джинсы заплатки (благодаря «Пэччесу» эту моду подхватили многие звезды американского шоу-бизнеса).





За 50 лет карьеры «Стюарт выступал с суперзвездами: Эл Джарро, Уитни Хьюстон, Майлс Дэвис, Джордж Дюк, Дэвид Сэнборн, Маркус Миллер, Кенни Гарретт! Музыкант сыграл лучшие соло на всех удостоенных GRAMMY альбомах Элл Джарро (1975−1984гг.), записал свыше 100 сессионных и 5 сольных альбомов (продано более миллиона копий), продюсером которых стал Маркус Миллер. В 1991 году «Пэччес» Стюарт создал новую историю джаза, заменив великого Майлса Дэвиса. Вместе со Стюартом, в легендарном ансамбле выступают великие партнеры — обладатели GRAMMY басист Маркус Миллер и саксофонист Кенни Гарретт.

Когда: 8−9 апреля Где: ДК Профсоюзов Джаз-Клуб (Дворец Республики) Билеты от 15 до 50 р. Инфолиния: 346−4642 (vel.) Купить билет

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