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СМИ рассказали о роскошной жизни "самого разыскиваемого хакера в мире"

13.03.2017 11:23 — Разное | Tut.by  
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Евгений Богачев — самый разыскиваемый киберпреступник в мире. Американское ФБР объявило за него награду в три миллиона долларов — это наибольшее вознаграждение, когда-либо назначенное за поимку хакера. Издание The New York Times рассказало историю преступника, который сейчас открыто живет в Анапе.


Фото: Reuters / Thomas Peter

Богачев начал хакерскую карьеру около 10 лет назад, когда создал вредоносную программу GameOver ZeuS. Она позволяла получать доступ к персональным компьютерам и похищать данные пользователей, в том числе платежные сведения. По данным издания, в какой-то момент Богачев контролировал от 500 тысяч до миллиона компьютеров в разных странах.

В 2014 году Богачева обвинили в том, что с вместе с сообщниками он украл сотни миллионов долларов с банковских со счетов по всему миру, ФБР объявило хакера в розыск. Сейчас, по данным издания, 33-летний киберпреступник открыто живет в Анапе, так как российская сторона не выдает его американским правоохранителям.

По данным The New York Times, у Богачева есть большая квартира недалеко от берега и, возможно, еще одна в Москве. Также он владеет коллекцией роскошных автомобилей, однако предпочитает ездить на своем Jeep Grand Cherokee. Американские следователи утверждают, что он любит плавать и владеет яхтой.

В какой-то момент у Богачева было две виллы во Франции и целый парк автомобилей, которые были разбросаны по всей Европе. «Поэтому ему никогда не приходилось брать напрокат автомобиль во время отпуска», — пишет The New York Times.

Автор материала обратил внимание на один снимков мужчины, приобщенный к его досье в ФБР. На фото Богачев держит бенгальского кота, сам он при этом одет в леопардовую пижаму и солнечные очки (снимок сделан в помещении).


Фото: ФБР / nytimes.com

Сам Богачев не стал общаться с журналистами. О его характере известно немного. Следователь, который вел его дело рассказал, что хакер был «очень параноидален» и никому не доверял. Другой русскоязычный хакер, знакомый с Богачевым, рассказал, что он часто жаловался на усталость и недостаток времени на семью.

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Киберпреступник любит котов и леопардовые пижамы.

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