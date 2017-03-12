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В Минске на ходу загорелась Toyota
Пожар возник в моторном отсеке Toyota 1997 года выпуска, предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки.
Вечером 12 марта на улице Каганца загорелся автомобиль, находившийся в движении. Как рассказали в
В результате пожара Toyota сгорела полностью. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.
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Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки.
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