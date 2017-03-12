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В Минске на ходу загорелась Toyota

13.03.2017 11:17 — Разное | Tut.by  
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Пожар возник в моторном отсеке Toyota 1997 года выпуска, предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки.

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Вечером 12 марта на улице Каганца загорелся автомобиль, находившийся в движении. Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило в 19.00. Когда спасатели прибыли на место, автомобиль был полностью охвачен огнем. Работники МЧС потушили возгорание.

В результате пожара Toyota сгорела полностью. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

 
 
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Предполагаемая причина - короткое замыкание электропроводки.

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