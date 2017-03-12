Пожар возник в моторном отсеке Toyota 1997 года выпуска, предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Вечером 12 марта на улице Каганца загорелся автомобиль, находившийся в движении. Как рассказали в МЧС , сообщение о пожаре поступило в 19.00. Когда спасатели прибыли на место, автомобиль был полностью охвачен огнем. Работники МЧС потушили возгорание.

В результате пожара Toyota сгорела полностью. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.