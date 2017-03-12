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Азаренко будет тренироваться у бывшего наставника Шараповой

13.03.2017 11:13 — Разное | Tut.by  
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника Марии Шараповой американца Майкла Джойса.


Виктория Азаренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Привет ребята! Хотела бы официально поприветствовать моего нового тренера Майкла Джойса. Очень рада этому сотрудничеству! — написала Виктория Азаренко в своем «Твиттере».

44-летний Майкл Джойс сотрудничал с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» россиянкой Марией Шараповой с 2005-го по 2011 год.


Майкл Джойс. Фото: twitter.com/mikejoyce73

Виктория Азаренко, которая в декабре 2016 года родила сына, планирует вернуться в WTA-тур предстоящим летом и рассчитывает выступить на US Open.

Сейчас Виктория Азаренко занимает в мировом рейтинге 17-е место, однако по итогам марта не выступавшая с мая 2016-го белоруска покинет топ-100.

 
 
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника Марии Шараповой американца Майкла Джойса.

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