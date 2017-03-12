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Азаренко будет тренироваться у бывшего наставника Шараповой
Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника Марии Шараповой американца Майкла Джойса.
— Привет ребята! Хотела бы официально поприветствовать моего нового тренера Майкла Джойса. Очень рада этому сотрудничеству! — написала Виктория Азаренко в своем «
44-летний Майкл Джойс сотрудничал с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» россиянкой Марией Шараповой с 2005-го по 2011 год.
Виктория Азаренко, которая
Сейчас Виктория Азаренко занимает в мировом рейтинге 17-е место, однако по итогам марта не выступавшая с мая 2016-го белоруска покинет топ-100.
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Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника Марии Шараповой американца Майкла Джойса.
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