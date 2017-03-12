Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника Марии Шараповой американца Майкла Джойса.



Виктория Азаренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Привет ребята! Хотела бы официально поприветствовать моего нового тренера Майкла Джойса. Очень рада этому сотрудничеству! — написала Виктория Азаренко в своем « Твиттере ».

Hey guys! I would like to officially welcome my new coach Michael @mikejoyce73 to the team Vika. I’m very excited about our partnership! — victoria azarenka (@vika7) 12 марта 2017 г.

44-летний Майкл Джойс сотрудничал с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» россиянкой Марией Шараповой с 2005-го по 2011 год.



Майкл Джойс. Фото: twitter.com/mikejoyce73

Виктория Азаренко, которая в декабре 2016 года родила сына , планирует вернуться в WTA-тур предстоящим летом и рассчитывает выступить на US Open.

Сейчас Виктория Азаренко занимает в мировом рейтинге 17-е место, однако по итогам марта не выступавшая с мая 2016-го белоруска покинет топ-100.