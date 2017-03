Экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко будет тренироваться под руководством бывшего наставника Марии Шараповой американца Майкла Джойса.

— Привет ребята! Хотела бы официально поприветствовать моего нового тренера Майкла Джойса. Очень рада этому сотрудничеству! — написала Виктория Азаренко в своем « Твиттере ».