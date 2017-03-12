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Видео массовой драки болельщиков после боя ММА в Дагестане появилось в сети
13.03.2017 11:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Поединок по боям без правил между Владимиром Минеевым и дагестанцем Азизом Джуманиязовым во время открытого чемпионата по ММА среди любителей состоялся в Махачкале накануне.
Когда встреча закончилась, Джуманиязов, поднимаясь из партера, ударил ногой приехавшего Минеева. В ответ соперник ударил дагестанского бойца кулаком по голове. Зрители моментально отреагировали на произошедшее, выскочив на ринг и устроив драку.
После инцидента спортсмены принесли друг другу извинения и пожали руки. Минеев, который приехал в Дагестан в рамках тренировочного сбора, комментируя ситуацию, отметил, что инцидент никак не повлиял на его отношение к Дагестану.
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В Дагестане во время боя в рамках открытого чемпионата по ММА болельщики устроили массовую драку. Смотрите на видео потасовку между группами поддержки бойцов.
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