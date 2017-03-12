Поединок по боям без правил между Владимиром Минеевым и дагестанцем Азизом Джуманиязовым во время открытого чемпионата по ММА среди любителей состоялся в Махачкале накануне.

Когда встреча закончилась, Джуманиязов, поднимаясь из партера, ударил ногой приехавшего Минеева. В ответ соперник ударил дагестанского бойца кулаком по голове. Зрители моментально отреагировали на произошедшее, выскочив на ринг и устроив драку.

После инцидента спортсмены принесли друг другу извинения и пожали руки. Минеев, который приехал в Дагестан в рамках тренировочного сбора, комментируя ситуацию, отметил, что инцидент никак не повлиял на его отношение к Дагестану.