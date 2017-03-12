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"Логан" вторую неделю лидирует в минском прокате с большим отрывом

13.03.2017 11:33 — Разное | Tut.by  
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Ни одна из столичных премьер прошлой недели не смогла опередить по сборам в Минске фильм «Логан: Росомаха». Остальные результаты — в еженедельном обзоре AFISHA.TUT.BY.


Вторую неделю подряд лидерство по количеству сборов за фильмом «Логан: Росомаха». За вторую неделю он прибавил еще 123 тысячи 960 рублей — всего на 50 тысяч меньше, чем в премьерный уикенд. Мировые сборы картины перевалили за 400 миллионов долларов, что стало впечатляющим результатом для фильма с бюджетом 97 миллионов.

На втором месте по-прежнему находится анимационная работа «Зверопой». Фильм третью неделю в пятерке самых кассовых премьер и все еще показывает бодрый результат в 96 тысяч рублей. Суммарные же сборы картины приближаются к отметке в 600 миллионов долларов.


Премьера прошлой недели — фильм «Конг: остров черепа» расположился только на третьей строчке рейтинга. По данным столичного «Киновидеопроката», сборы картины составляют 58 тысяч рублей. В мире за премьерный уикенд фильм не смог собрать больше вложенных 185 миллионов и пока остановился на цифре в 144 миллиона долларов.

Другая премьера прошлой недели — фильм «Т2 Трейнспоттинг» — занимает четвертое место. В столице картина собрала всего 21 тысячу рублей.


Замыкает пятерку российская комедия «Любовь с ограничениями». В копилке фильма чуть больше 19 тысяч рублей.

Напомним, что на этой неделе в Минске стартует сразу 7 премьер. В том числе долгожданная «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон, триллер «Сплит» М. Найта Шьямалана, российская драма с Сергеем Безруковым «После тебя», российская комедия «Везучий случай», оскаровский номинант фильм «Скрытые фигуры», «Лучший фильм на иностранном языке» по версии «Оскара» — картина иранца Асгара Фархади «Коммивояжер», и ироничная комедия «Король бельгийцев».

***

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Теги: Минск
 
 
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