Ни одна из столичных премьер прошлой недели не смогла опередить по сборам в Минске фильм « Логан: Росомаха ». Остальные результаты — в еженедельном обзоре AFISHA.TUT.BY.





Вторую неделю подряд лидерство по количеству сборов за фильмом «Логан: Росомаха». За вторую неделю он прибавил еще 123 тысячи 960 рублей — всего на 50 тысяч меньше, чем в премьерный уикенд. Мировые сборы картины перевалили за 400 миллионов долларов, что стало впечатляющим результатом для фильма с бюджетом 97 миллионов.

На втором месте по-прежнему находится анимационная работа « Зверопой». Фильм третью неделю в пятерке самых кассовых премьер и все еще показывает бодрый результат в 96 тысяч рублей. Суммарные же сборы картины приближаются к отметке в 600 миллионов долларов.





Премьера прошлой недели — фильм «Конг: остров черепа » расположился только на третьей строчке рейтинга. По данным столичного «Киновидеопроката», сборы картины составляют 58 тысяч рублей. В мире за премьерный уикенд фильм не смог собрать больше вложенных 185 миллионов и пока остановился на цифре в 144 миллиона долларов.

Другая премьера прошлой недели — фильм « Т2 Трейнспоттинг » — занимает четвертое место. В столице картина собрала всего 21 тысячу рублей.





Замыкает пятерку российская комедия « Любовь с ограничениями». В копилке фильма чуть больше 19 тысяч рублей.

Напомним, что на этой неделе в Минске стартует сразу 7 премьер. В том числе долгожданная « Красавица и Чудовище » с Эммой Уотсон, триллер « Сплит » М. Найта Шьямалана, российская драма с Сергеем Безруковым « После тебя », российская комедия « Везучий случай », оскаровский номинант фильм « Скрытые фигуры », «Лучший фильм на иностранном языке» по версии «Оскара» — картина иранца Асгара Фархади « Коммивояжер », и ироничная комедия «Король бельгийцев».

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