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"Логан" вторую неделю лидирует в минском прокате с большим отрывом
Ни одна из столичных премьер прошлой недели не смогла опередить по сборам в Минске фильм «
Вторую неделю подряд лидерство по количеству сборов за фильмом «Логан: Росомаха». За вторую неделю он прибавил еще 123 тысячи 960 рублей — всего на 50 тысяч меньше, чем в премьерный уикенд. Мировые сборы картины перевалили за 400 миллионов долларов, что стало впечатляющим результатом для фильма с бюджетом 97 миллионов.
На втором месте по-прежнему находится анимационная работа «
Премьера прошлой недели — фильм
Другая премьера прошлой недели — фильм «
Замыкает пятерку российская комедия «
Напомним, что на этой неделе в Минске стартует сразу 7 премьер. В том числе долгожданная «
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