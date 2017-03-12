МИСНК, 13 мар — Sputnik. Совместную штабную тренировку с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) проводят военные Беларуси и России, сообщили Sputnik в Минобороны Беларуси.



© Sputnik Евгений Биятов Патрушев и Зась обсудили вопросы безопасности и учения "Запад-2017"

Штабная тренировка проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в 2016/2017 учебном году, она началась 13 марта и завершится 17 марта.

"Мероприятие является плановым в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения "Запад-2017", которое пройдет в сентябре на нашей территории", — сообщили Sputnik в понедельник в оборонном ведомстве Беларуси.

Руководит тренировкой начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый замминистра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев, уточнили в оборонном ведомстве.

По словам собеседников агентства, целью тренировки является повышение слаженности органов военного управления и оперативной совместимости личного состава совместно с другими войсками и воинскими формированиями.

К тренировке привлечены структурные подразделения министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил, оперативные группы республиканских органов государственного управления, штабов зон территориальной обороны, объединений Вооруженных Сил, а также оперативная группа Вооруженных сил Российской Федерации.