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Военные РБ и РФ начали тренировку перед учениями "Запад- 2017"

13.03.2017 11:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИСНК, 13 мар — Sputnik. Совместную штабную тренировку с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) проводят военные Беларуси и России, сообщили Sputnik в Минобороны Беларуси.

Военные РБ и РФ начали тренировку перед учениями "Запад- 2017"
© Sputnik Евгений Биятов
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Штабная тренировка проводится в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в 2016/2017 учебном году, она началась 13 марта и завершится 17 марта. 

"Мероприятие является плановым в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения "Запад-2017", которое пройдет в сентябре на нашей территории", — сообщили Sputnik в понедельник в оборонном ведомстве Беларуси. 

Руководит тренировкой начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый замминистра обороны Беларуси генерал-майор Олег Белоконев, уточнили в оборонном ведомстве. 

По словам собеседников агентства, целью тренировки является повышение слаженности органов военного управления и оперативной совместимости личного состава совместно с другими войсками и воинскими формированиями.

К тренировке привлечены структурные подразделения министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил, оперативные группы республиканских органов государственного управления, штабов зон территориальной обороны, объединений Вооруженных Сил, а также оперативная группа Вооруженных сил Российской Федерации.    

 
 
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В тренировке принимают участие структурные подразделения Минобороны и Генштаба ВС РБ, а также оперативная группа Вооруженных сил России.

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