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Президент посетил офисы компаний, финансируемых инвестфондом Виктора Прокопени и Михаила Гуцериева.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает дальнейшую поддержку развитию в стране IT-сферы. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая в Минске компании, работающие в сфере высоких технологий, передает корреспондент БЕЛТА . Александр Лукашенко заверил, что со стороны государства и впредь будет оказываться необходимое содействие, в том числе в части принятия необходимых нормативных правовых актов, определяющих условия работы организаций в данном секторе экономики.

Вместе с тем он подчеркнул, что одним из основных требований является прозрачность и законность процессов с точки зрения ведения бизнеса, вопросов налогообложения.

"Живя в Беларуси, надо строить будущую красивую страну, - сказал глава государства. - Да, будущее - хорошо. Но должно быть честное и порядочное настоящее. И вы получите все, о чем мы договоримся, по законодательству".

"Я готов вас поддерживать там, где надо, что-то упростить. Но нужно, чтобы этот процесс был прозрачным", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент в Минске, в частности, посетил офисы ООО "Бануба Девелопмент" и ООО "И-Экс-Пи Кэпитал". Инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев доложили главе государства о работе данных компаний и их перспективных разработках. Это, в частности, проекты в области дополненной реальности и искусственного интеллекта.

