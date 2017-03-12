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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси отменило запрет на ввоз птицы из ряда стран. Соответствующее указание размещено на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси отменил временные ограничения на ввоз птицы и продуктов из нее из ряда регинов России, Украины и других стран, сообщает БЕЛТА .

Запрет снят на ввоз птицы из Калининградской области России, Западно-Поморского воеводства Польши, Нидерландов, региона О-де-Франс (Франция), Верхней Австрии и Зальцбурга (Австрия), Дании, Черновицкой области Украины, Аландских островов Финляндии, земель Баден-Вюртемберг, Гессен и Саар Германии.

Запрет касался ввоза из этих регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, кормов и кормовых добавок из птицы, кормов растительного происхождения, охотничьих трофеев (пернатая дичь), а также бывшего в употреблении оборудования для содержания и разделки птицы

