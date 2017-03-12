Кредиты на рефинансирование могут быть полезны тем, кто хочет уменьшить ежемесячные платежи и итоговую переплату по ранее оформленным договорам. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие сейчас есть актуальные предложения от банков для уменьшения выплат по старым долгам.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ставки снижаются, хватает предложений со ставкой до 20%

Проанализировав кредиты на рефинансирование задолженности, мы пришли к выводам:

ставки по кредитам продолжают снижаться. Если в начале прошлого года ставка составляла 39% — 42%, то сейчас появилось большое количество предложений со ставкой до 25%, а минимальная ставка — и вовсе 15%;

ставка составляла 39% — 42%, то сейчас появилось со ставкой до 25%, а минимальная ставка — и вовсе 15%; ставка по кредитам на рефинансирование кредитов наличными сейчас составит 18−30,8%, при этом есть огромная масса предложений и до 20%, что ниже текущих ставок по потребительским кредитам ;

; самый продолжительный срок — 84 месяца — при оформлении нового договора предлагают Абсолютбанк, Банк БелВЭБ, БПС-Сбербанк и Паритетбанк. При этом у Белинвестбанка и БПС-Сбербанка есть специальные условия. Так, БПС-Сбербанк может к сроку первоначального договора можно добавить 20 лет, если рефинансируется кредит, оформленный ранее на строительство, приобретение недвижимости или покупку автомобиля. Белинвестбанк может предложить срок 10 лет для рефинансирования старых кредитов на недвижимость;

максимальная сумма кредита не ограничена у Беларусбанка, Белинвестбанка, БПС-Сбербанка;

Альфа-Банк, Банк БелВЭБ, Белинвестбанк, Белорусский народный банк, БПС-Сбербанк, Идея Банк, Паритетбанк, Технобанк готовы предложить продукты для рефинансирования кредитов, оформленных в своем же банке;

Абсолютбанк предлагает оформить максимальную сумму кредита без дополнительного обеспечения — до 15 000 рублей.

Чтобы понять, сколько может стоить обновленный кредит, рассчитаем возможный ежемесячный платеж и переплату для 1000 рублей на 12 месяцев на примере Белорусского народного банка (самая низкая процентная ставка на 10 марта). Максимальный платеж составит 90,73 рублей, а общая переплата — 88,76 рублей.

Банк, кредит Ставка, макс. сумма и срок Обеспечение Банк БелВЭБ,

«Удалы разлiк» 18%,

до 40 000 рублей,

до 84 месяцев

Отправить заявку свыше 10 000 — неустойка и поручительство одного физлица,

свыше 20 000 рублей — неустойка и поручительство двух физлиц Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта» 16%; 20% при рефинансировании кредитов Белорусского народного банка,

до 30 000 рублей, до 60 месяцев

Отправить заявку свыше 10 000 рублей — поручительство или залог (могут быть комбинированные виды обеспечения) Идея Банк,

Консолидация кредитов 28%,

до 20 000,

до 48 месяцев

Отправить заявку Нет Паритетбанк,

«Кредитная перезагрузка» 17% или 18% в зависимости от срока,

до 30 000 рублей,

до 84 месяцев

Отправить заявку свыше 10 000 рублей — поручительство Приорбанк,

Кредит на погашение кредитов других банков 18-21% в зависимости от суммы,

до 10 000 евро в эквиваленте, до 48 месяцев

Отправить заявку Нет Технобанк,

«На рефинансирование» 18%,

до 15 000,

до 48 месяцев

Отправить заявку свыше 5000 рублей — поручительство АБСОЛЮТБАНК,

Рефинансирование кредитов 25%,

до 30 000 рублей,

до 84 месяцев свыше 15 000 рублей — поручительство Альфа-Банк,

Рефинансирование

кредитных карт 35%,

до 7000 рублей Нет Альфа-Банк,

Рефинансирование

кредитов первый месяц 0,1%, затем 30,8%;

27,9% при рефинансировании кредитов Альфа-Банка,

до 30 000 рублей,

до 72 месяцев Нет Беларусбанк,

«Удачное обновление» 20-21%,

в пределах платежеспособности,

до 60 месяцев любой способ, предусмотренный законодательством РБ (кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита) Белинвестбанк,

«Прокачай свой кредит» 22% или 24% — в зависимости от срока,

в пределах кредитоспособности,

до 60 месяцев (до 120 месяцев на рефинансирование кредитов на недвижимость) свыше 10 000 рублей — поручительство Белинвестбанк,

«Личный выбор» 20,5-22%,

в пределах кредитоспособности,

до 60 месяцев свыше 10 000 рублей — поручительство (возможен залог, гарантийный депозит денежных средств) БПС-Сбербанк,

«Реальный» 18-18,5%,

до 50 000 рублей,

до 84 месяцев свыше 10 000 рублей — поручительство одного физлица;

свыше 15 000 рублей — поручительство двух физлиц БПС-Сбербанк,

Рефинансирование кредитов 20,5%,

в пределах кредитоспособности,

до 240 месяцев (в зависимости от вида кредита) свыше 5000 рублей — поручительство, залог, гарантийный депозит денег БТА Банк,

Рефинансирование кредитов 19%; 21% при рефинансировании кредитов БТА Банка,

до 50 000 рублей, до 60 месяцев свыше 10 000 рублей — поручительство, свыше 15 000 рублей — залог автомобиля РРБ-Банк,

можно использовать любой потребительский кредит 16−24% (в зависимости от кредита),

до 20 000 рублей,

до 60 месяцев по кредиту «Гарант» — поручительство Франсабанк,

«Все и сразу», «Возможно все» 18,99%,

до 25 000 рублей,

до 72 месяцев свыше 10 000 рублей — поручительство физического лица