12 марта сотрудники ГАИ задержали пьяного 36-летнего таксиста, который вез пассажиров.





Такси Opel Zafira инспекторы остановили на улице Пушкинской. В ходе беседы с водителем у сотрудников ГАИ возникли сомнения относительно его физического состояния. Проведенное медосвидетельствование показало, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — 0,72 промилле, сообщили в ГАИ региона.

Как выяснилось в ходе проверки, таксист находился на линии и перевозил пассажиров.

В отношении водителя составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года. Также ему грозит штраф до 100 базовых величин.