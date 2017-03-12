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В Бресте задержали подвыпившего таксиста, который вез пассажиров
12 марта сотрудники ГАИ задержали пьяного 36-летнего таксиста, который вез пассажиров.
Такси Opel Zafira инспекторы остановили на улице Пушкинской. В ходе беседы с водителем у сотрудников ГАИ возникли сомнения относительно его физического состояния. Проведенное медосвидетельствование показало, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — 0,72 промилле, сообщили в ГАИ региона.
Как выяснилось в ходе проверки, таксист находился на линии и перевозил пассажиров.
В отношении водителя составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года. Также ему грозит штраф до 100 базовых величин.
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Проведенное медосвидетельствование показало 0,72 промилле алкоголя.
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