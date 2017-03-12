Погоня в Добрушском районе развернулась 12 марта, около 01.30, сообщили в ГАИ Гомельской области. Водитель Peugeot ехал по улице Октябрьской районного центра, заметив милиционеров, он резко изменил направление движения. Инспекторы поехали за ним.





Когда водитель Peugeot увидел, что экипаж ГАИ едет следом, то начал увеличивать скорость. На требования об остановке мужчина никак не реагировал. Инспекторы через дежурную часть попросили о помощи.

На 25 километре трассы Тереховка — Добруш сотрудники милиции растянули «Лиану». Лента с шипами, на которую наехал Peugeot, пробила все четыре колеса. Автомобиль продолжил движение на дисках, после чего водитель свернул в лес и попытался убежать, но был задержан инспекторами.





Задержанным оказался 45-летний житель Добруша, охранник одного из местных предприятий. В машине у мужчины обнаружили 10 витков медного кабеля. Сотрудникам ГАИ свой поступок мужчина объяснил тем, что испугался ответственности, поэтому и попытался скрыться.

Водитель задержан, в отношении него составлено несколько административных протоколов. Также решается вопрос о возбуждении в уголовного дела за кражу в крупном размере.