Авария произошла 11 марта, около 18.00, в Любанском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

— 37-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Бобруйск — Глуск — Любань — Солигорск. На 89-м километре дороги он не справился с управлением транспортного средства, съехал в кювет и совершил наезд на придорожные деревья, — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП мужчина получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Известно, что он не был пристегнут ремнем безопасности.