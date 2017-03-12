﻿ В Любанском районе VW вылетел в кювет и врезался в деревья: водитель в реанимации. 21.by
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В Любанском районе VW вылетел в кювет и врезался в деревья: водитель в реанимации

13.03.2017 12:13 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 11 марта, около 18.00, в Любанском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

— 37-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Бобруйск — Глуск — Любань — Солигорск. На 89-м километре дороги он не справился с управлением транспортного средства, съехал в кювет и совершил наезд на придорожные деревья, — рассказали в ГАИ.

В результате ДТП мужчина получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Известно, что он не был пристегнут ремнем безопасности.

 
 
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