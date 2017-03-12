Пожалуй, все процессы социально-экономической и общественно-политической жизни в Беларуси правильно рассматривать сквозь призму отношений с Россией. Даже нынешние протесты т.н. " нетунеядцев " напрямую связаны с положением дел в белорусско-российском союзе.

Истинные причины протестных настроений

Владеющим обстановкой на местах, очевидно, что оппозиционные партии, лидеры и политические активисты могут привезти из Минска в Бобруйск сколько угодно бело-красно-белых флагов, однако протестующих людей "мова" и "сцяг" волнуют в последнюю очередь.

В основе общественного недовольства находится экономика, а конкретно постепенное свертывание пресловутого социального контракта, который многие годы находился в основе "белорусской стабильности". Постепенный переход к "рынку" с платными медицинскими услугами, 100% возмещением ЖКХ и доходами, которые нужно не "получить", а "заработать", вызывает объяснимый протест, особенно среди тех, кто по ряду объективных причин зарабатывать уже не в состоянии. Именно поэтому среди протестующих в регионах так много пенсионеров. Экономическая политика правительства, проводимая последние годы, ударила по ним больше всего.

Ряд аналитиков, описывающих ситуацию в Беларуси на отечественных и зарубежных ресурсах, очень плохо понимают местную специфику, так как на самом деле население протестует не по причине отсутствия рыночных реформ, а, наоборот, против их проведения. Ведь повышение тарифов ЖКХ и пенсионного возраста это как раз те либерально-рыночные преобразования, которые были фактически навязаны белорусским властям внешними кредиторами в лице МВФ и Евразийского Банка Развития (ЕАБР).



© Sputnik Игорь Руссак Эксперт: спор между РФ и РБ вызван не ценой газа, а кризисом интеграции

По факту между действиями белорусского правительства, появлением протестных настроений в обществе и состоянием белорусско-российских отношений есть прямая связь. Ведь только по совсем грубым подсчетам за последние два года вследствие девальвации рубля, общего кризиса российской экономики Беларусь потеряла порядка 12 миллиардов долларов США экспортной выручки.

Как известно, пока ничем хорошим не завершились также переговоры по газу. Скорее наоборот, их результат можно считать негативным, так как цена на российский газ для Беларуси не только не снизилась, но даже возросла. На настоящем этапе стоимость природного газа для нашей страны отличается от внутрироссийской на 70 долларов, что всего на 40 долларов ниже, чем для государств ЕС. Понятно, что если бы в белорусско-российских "газовых" переговорах удалось достичь компромисса, то Минск относительно комфортно пережил бы потери от снижения экспорта в Россию, а нынешние реформы были бы не столь болезненны для населения.

То есть, пробуксовка белорусско-российской интеграции является одним из основных рисков для политической стабильности в Беларуси.

Возможна ли "Россия без Беларуси"?

Конечно, можно рассуждать о "прагматизме" белорусско-российского сотрудничества, связанного с тем, что у ряда высоких чиновников РФ есть личная заинтересованность в росте доходов кампании "Газпром", однако, думается, что в действиях Москвы нужно искать не только меркантильный, но также своего рода "воспитательный" мотив.

На фоне отсутствия согласия с Беларусью россияне списывали многомиллионные долги Монголии и странам Латинской Америки, инвестировали в Украину, принимали решения об отмене ограничений для молдавского экспорта и пр. Естественно, такие действия являются частью общего замысла внешней политики Кремля, то есть за каждым конкретным шагом скрывается совокупность политических и коммерческих интересов. В случае с Беларусью представляется, что Минск было решено определенным образом "наказать" за излишнюю "самостоятельность" и контакты с Западом на фоне сложившейся ситуации в отношениях между Кремлем и евроатлантическим сообществом.

Многим в Москве кажется, что в обстановке очередного геополитического обострения "белорусский партизанский отряд" так до сих пор и не стал в общий строй, а вместо этого во главе с командиром занимается непонятным маневрированием и даже атаманщиной.

В то же время в Минске искренне не понимают, как можно требовать вместе идти в разведку, но предлагать паек вдвое меньше, чем положено по общим нормам.

На самом деле это очень глубокое противоречие, которое требует своего разрешения как на уровне высшего руководства России и Беларуси, так и на уровне общественного мнения граждан двух государств. Либо Беларусь это ближайший военно-политический союзник России, неотъемлемая часть общей линии обороны, либо нам дороже "нейтралитет", Кремлю — доходы "Газпрома", страны переходят к "бухгалтерии" в отношениях и ради этого светлого будущего "белорусской Швейцарии" гражданам стоит потерпеть все тяготы и лишения на настоящем этапе.

Збигнев Бжезинский в своей "Великой шахматной доске" когда то писал, что "без Украины Россия перестает быть евразийской империей". При этом представляется, что чем будет Россия "без Беларуси" никто до сих пор даже не пытался осмыслить как в политическом, так и в экономическом плане.

И стоит ли председателю российского правительства Д. М. Медведеву делать заявления типа "кому не нравится, может уходить"? Или необходим более взвешенный и менее эмоциональный подход к ситуации?

В Минске, надеюсь, многих взбодрил доклад "о правах человека" в нашей стране, подготовленный новой американской администрацией. Перечисление одних и тех же штампов, кочующих из документа в документ с середины 90-х годов прошлого века, демонстрирует реальное место Беларуси в американской политике и отношение к официальному Минску со стороны истеблишмента США.

Таким образом, иного пути, кроме продолжения союзного строительства нет ни у Минска, ни у Москвы, а текущие политические и экономические проблемы можно и нужно решать сообща. В этой связи ожидания от предстоящего Госсовета Союзного Государства, вероятной встречи Путина и Лукашенко, высоки как никогда.

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