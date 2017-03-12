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В Украине строят корабль-разведчик из рыболовецкого судна
«Украинский военный портал»
Для постройки разведчика используется корпус траулера проекта 502ЭМ «Эгет» полным водоизмещением 1200 тонн и длиной в 54 м.
Дальность плавания этого рыбловного судна, согласно проекту, составляет 7200 морских миль, автономность 28 суток.
С 1971 по 2009 гг. в Украине было построено 347 таких траулеров. На заводе остаются еще пять таких корпусов. Один из них, находившийся на хранении в течение 10 лет, сейчас используется в качестве базы для постройки специализированного разведывательного судна.
Какими системами сбора информации и слежения будет оборудоваться это судно, пока неизвестно. О постройке каорбаля такого класса ранее
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Какими системами сбора информации и слежения будет оборудоваться данное судно пока неизвестно.
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