

При появлении дефектов лобового стекла авто следует обратиться на СТО. Из-за ослабления жесткости стекла могут возникнуть дополнительные повреждения. Но всегда ли нужны радикальные меры в виде замены? Или можно отделаться просто ремонтом сколов? В статье мы постараемся осветить вопросы, которые могут возникнуть у автовладельца в случаях, когда необходим ремонт или установка автостекол .

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Когда меняем, а когда ремонтируем?

Причиной замены стекла, по которой не стоит откладывать поездку на СТО, может стать возникновение дефектов, затрудняющих обзор дороги, что может вызвать аварийную ситуацию. Кроме того, из-за треснутого стекла автомобиль не пройдет технический осмотр, а если вы надумаете продавать авто с поврежденным стеклом, то придется сделать скидку, и размер ее будет существенно больше, чем стоимость установки автостекла.

Замена или ремонт стекла не столь трудоемкий процесс, как может показаться на первый взгляд. Если, конечно, такую работу делает человек, знающий свое дело.

Часто бывает, что автостекло нет смысла ремонтировать. В каких же случаях его необходимо заменить?

В стекло попал крупный твердый предмет, появились глубокие сколы. В этом случае стекло не поддастся полировке, а его ремонт вызовет только дополнительные расходы.

После участия авто в дорожно-транспортном происшествии. Обычно при таких обстоятельствах более всего подвержены разрушению хрупкие детали. Автомобиль требует основательного восстановления, а замена стекла — его завершающий этап.

Стекло целое, но из-за работы дворников возникли значительные потертости. Полировка в этом случае может обойтись дороже замены.

Стекло утратило свой товарный вид и проницаемость по причине долгой эксплуатации или при неправильном хранении автомобиля несколько сезонов подряд.

Стекло утратило проницаемость по причине постоянной езды по дорогам со множеством мелких абразивных частиц. Оно становится матовым, а эксплуатирование ТС — небезопасным.

Вследствие повреждения крыши автомобиля, когда требуется ремонт кузова и стекла одновременно.

Самостоятельно заменить стекло без специальных приспособлений невозможно. Процесс замены нужно проводить только в специализированной мастерской.

Как проводят замену автостекла?





Сначала демонтируется старое стекло. При этом мастер следит, чтобы не повредились уплотнители и кузовной проем. После чего проверяет весь периметр проема на предмет деформации. Затем проводится обработка периметра проема. Удаляется прежние остатки герметика, клея, проводится проверка на выявление коррозии.

После устранения всех дефектов кромка обезжиривается и на поверхность наносят слой герметика или специального клея.

Естественно, что перед заездом на СТО нужно подготовить новое стекло, убедиться в точности замеров. Обычно специалист сразу предупреждает автовладельца о наличии подходящего стекла для данной марки авто.

Производится вклеивание нового стекла с использованием специальных ручек с присосками. Для этой процедуры необходимо участие двух людей.

Клиент уведомляется о завершении работы, после чего он должен осмотреть автомобиль и убедиться в качестве проведенной замены.

Время полной замены автостекла будет зависеть от типа применяемых клеевых составов. В одном случае, это может занять не более получаса, в другом — около суток: именно столько сохнет клей для автостекол.

Как выполняют ремонт автостекла и какова будет стоимость?





Процесс ремонта незначительного скола займет около получаса. Процедура состоит из 6 этапов:

грубая очистка стекла; очистка места повреждения с помощью скотча; «засверливание» скола специальной бормашиной, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание; подбор полимера (жидкого стекла): его коэффициент преломления должен соответствовать коэффициенту преломления света стекла; заполнение скола под давлением полимером с помощью особого приспособления (моста с инжектором) и запечатывание трещины; полимеризация — обработка скола ультрафиолетовым излучением, в результате чего полимер становится прочнее; полировка — заключительный этап.

Стоимость такого ремонта скола стекла обычно в пределах 15 руб. за 1 см квадратный и зависит от срочности и цен на конкретном автосервисе.

Как убрать царапину с автостекла?





Обычно небольшие царапины убираются шлифовальной машинкой с использование специально разработанного для этого абразива на основе оксида хрома. Нужно не переусердствовать, чтобы не появился эффект линзы, и не нанести еще больший вред стеклу.

Глубокую царапину вряд ли удастся устранить самому, в этом случае лучше обратиться на СТО.

Что делать, если нужно снять тонировку с автостекла?





Чтобы старая тонировка не отрывалась фрагментами, необходимо ослабить адгезию (прилипание). Для этого подойдет обычное моющее средство для посуды. Если все же без скребка не обойтись, то нужно использовать лезвие бритвы и специальный держатель. При отсутствии опыта процедура растонирования может стать довольно утомительной, поэтому лучше ее доверить мастеру.

Автостекла каких производителей предпочесть?





Сегодня производителей автостекол более чем достаточно. Для производства главное — это наличие оборудования. Для этого требуется печь для того, чтобы придать стеклу изгиб, установка для заливки, оборудование для закалки. А также сырье, материалы и сопутствующий инструмент.

Стекла китайского производства относительно недорогие, но имеют меньшую износостойкость по сравнению с автостеклами европейских производителей. Они более мягкие и быстрее затираются, подвержены более быстрому появлению царапин. Оптимальный вариант по соотношению качество / стоимость — польский производитель автомобильного стекла NordGlass. Более дорогие, но отличающиеся безупречным качеством, японские стекла AGC — это официальный поставщик для Toyota, Honda и Mitsubishi.

Противоугонная маркировка стекол: нужна ли она?





Опытные угонщики легко без особых усилий справляются с электронной защитой, тогда как маркировка стекла продолжает «работать». Правоохранительные органы могут опознать автомобиль по гравировке и вернуть его владельцу. Клеймо нельзя затереть либо как-нибудь уничтожить. Маркируются обычно и фары.

Маркировка автостекол призвана предупредить угон автомобиля или кражу самого стекла, ведь последующая его реализация будет сопряжена с рисками и дополнительными материальными издержками.

Где проведут замену автостекол в Минске?





Чтобы заменить автостекла, обратитесь на СТО «Автостория. АвтоСтекла», которая располагается на Бетонном проезде, 5, или «ПремиумСтандарт» на Партизанском, 152. На улице Орловской, 58А находится СТО «ГарантСтильСервис», где помогут решить проблему сколов автостекла.

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