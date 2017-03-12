Норвежские команды «Стурхамар» и «Спарта» провели самый долгий хоккейный матч в истории, побив рекорд 81-летней давности.



Фото: itter.com/StorhamarHockey

В поединке четвертьфинальной серии плей-офф для выявления победителя потребовалось 8 овертаймов! Победную шайбу пришлось ждать 217 минут и 14 секунд чистого времени. «Стурхамар» выиграл этот изнурительный матч со счетом 2:1 и захватил лидерство в серии — 3:2.

Видео: NHL World

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До этого мировой рекорд по продолжительности хоккейного матча принадлежал поединку чемпионата НХЛ «Детройт» — «Монреаль», который состоялся 24 марта 1936 года и длился 176 минут и 30 секунд. Норвежские клубы превзошли это достижение на 40 минут 44 секунды — более чем на два периода!

Рекордный матч в Норвегии начался в 18.00 по местному времени, а завершился в 2.32 ночи. Как сообщает FoxSports , некоторые родные и близкие болельщиков, обеспокоенные их долгим отсутствием, стали заявлять в полицию с заявлениями о пропаже.

Два года назад, 7 марта 2015 года, на мировой рекорд продолжительности хоккейных матчей замахнулись «Гомель» и минская «Юность» , поединок которых в полуфинальной серии всего 11 минут 19 секунд не дотянул до достижения «Детройта» и «Монреаля». Победу «Юности» тогда принес бросок Виталия Кирющенкова, остановившего секундомер в 6-м овертайме на отметке 165 минут 11 секунд.