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В ООН сообщили, что в 2016 году в Сирии было убито рекордное число детей
13.03.2017 13:00 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
В ходе конфликта в Сирии за прошлый год погибло рекордное количество детей. Об этом свидетельствуют данные нового отчета ООН.
По информации Детского фонда организации (ЮНИСЕФ), за прошедший год в Сирии убили более 650 детей. Еще сотни умерли от различных болезней, от которых можно было бы излечиться при наличии необходимых медикаментов и медицинской помощи, сообщает
Ранее международная благотворительная организация Save The Children заявила о том, что дети в Сирии испытывают «токсический стресс», который может в будущем привести к серьезным проблемам со здоровьем.
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В ходе конфликта в Сирии за прошлый год погибло рекордное количество детей. Об этом свидетельствуют данные нового отчета ООН.
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