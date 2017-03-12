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В ООН сообщили, что в 2016 году в Сирии было убито рекордное число детей

13.03.2017 13:00 — Разное | Ежедневник  
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В ООН сообщили, что в 2016 году в Сирии было убито рекордное число детей

фото: sb.by

В ходе конфликта в Сирии за прошлый год погибло рекордное количество детей. Об этом свидетельствуют данные нового отчета ООН.

По информации Детского фонда организации (ЮНИСЕФ), за прошедший год в Сирии убили более 650 детей. Еще сотни умерли от различных болезней, от которых можно было бы излечиться при наличии необходимых медикаментов и медицинской помощи, сообщает BBC

Ранее международная благотворительная организация Save The Children заявила о том, что дети в Сирии испытывают «токсический стресс», который может в будущем привести к серьезным проблемам со здоровьем. 

Как сообщает ЮНИСЕФ, в прошлом году не менее 851 ребенка участвовали в боевых действиях на стороне вооруженных группировок – это в два раза больше, чем в 2015 году.

 
 
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В ходе конфликта в Сирии за прошлый год погибло рекордное количество детей. Об этом свидетельствуют данные нового отчета ООН.

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