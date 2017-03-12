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В ходе конфликта в Сирии за прошлый год погибло рекордное количество детей. Об этом свидетельствуют данные нового отчета ООН.

По информации Детского фонда организации (ЮНИСЕФ), за прошедший год в Сирии убили более 650 детей. Еще сотни умерли от различных болезней, от которых можно было бы излечиться при наличии необходимых медикаментов и медицинской помощи, сообщает BBC .

Ранее международная благотворительная организация Save The Children заявила о том, что дети в Сирии испытывают «токсический стресс», который может в будущем привести к серьезным проблемам со здоровьем.



Как сообщает ЮНИСЕФ, в прошлом году не менее 851 ребенка участвовали в боевых действиях на стороне вооруженных группировок – это в два раза больше, чем в 2015 году.