Вечером в воскресенье, 12 марта, было объявлено имя участника конкурса "Евровидение-2017" от России. Страну на конкурсе представит молодая певица с инвалидностью Юлия Самойлова.

Уникальность ситуации заключается не только в том, что на форум Европейского вещательного союза едет не победитель творческого конкурса главного телеканала России. Многие уже не сомневались в том, что Россию будет представлять Александр Панайотов.

Юлия Самойлова с детства прикована к инвалидному креслу, у нее редкое генетическое заболевание. Тем не менее, артистка давно принимает участие в различных конкурсах, именно она открывала своей песней Паралимпиаду в Сочи.

Известный белорусский композитор Евгений Олейник, долгое время принимающий участие в белорусских отборах конкурса "Евровидение", прокомментировал на радио Sputnik Беларусь выбор российского жюри и рассказал о своих чувствах от просмотра конкурсного номера России.

"Это очень сильно. Простая мелодичная песня. Она такая милая и трогательная, что я не вижу никаких шансов у зрителей остаться безразличными. Мне кажется, в воскресенье мы увидели одну из песен-победительниц", — сказал Олейник.

По мнению композитора, модель тайного голосования, исключающего зрителей на российском национальном отборе "Евровидения", гораздо предпочтительнее модели "50Х50", принятой в Беларуси. Евгений Олейник считает, что Юлия Самойлова успешно выйдет в финал и с песней "Flame Is Burning" займет одно из главных призовых мест.

Конкурс "Евровидение-2017" пройдет в мае этого года в столице Украины, Киеве. "Евровидение" — один из самых популярных конкурсов в мире, его телеаудитория во время финалов достигает 200 миллионов человек. Россия победила в конкурсе в 2008 году. В 2000, 2006, 2012 и 2015 годах представители России занимали вторые места на конкурсе, трижды — третью строчку.

Беседу с композитором Евгением Олейником о российской представительнице на конкурсе "Евровидение 2017" Юлии Самойловой слушайте на радио Sputnik Беларусь.