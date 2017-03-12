Делегация ПА ОБСЕ во главе с председателем Кристин Муттонен 15-17 марта по приглашению Национального собрания посетит Беларусь. Основная цель визита — обсуждение вопросов подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске 5-6 июля, а также официального подписания соглашения между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ о проведении данной сессии. Программой визита в числе других предусмотрена встреча Кристин Муттонен с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, которая намечена на 16 марта.

Как развиваются сейчас отношения нашей страны с европейскими структурами, какие результаты ожидают политологи по итогам этого визита, об этом расскажут:

политолог, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр ШПАКОВСКИЙ,

Политический аналитик Александр ТИХАНСКИЙ,

политический аналитик, кандидат исторических наук Павел ПОТАПЕЙКО.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 15 марта, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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