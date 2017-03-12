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Пресс-конференция к визиту главы ПА ОБСЕ в Минск
13.03.2017 13:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Делегация ПА ОБСЕ во главе с председателем Кристин Муттонен 15-17 марта по приглашению Национального собрания посетит Беларусь. Основная цель визита — обсуждение вопросов подготовки и проведения 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Минске 5-6 июля, а также официального подписания соглашения между белорусским парламентом и ПА ОБСЕ о проведении данной сессии. Программой визита в числе других предусмотрена встреча Кристин Муттонен с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, которая намечена на 16 марта.
Как развиваются сейчас отношения нашей страны с европейскими структурами, какие результаты ожидают политологи по итогам этого визита, об этом расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая состоится в среду, 15 марта, в 12:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
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E-mail:
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
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В среду, 15 марта, в 12:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в преддверии визита главы парламентской ассамблеи ОБСЕ пройдет встреча политологов с...
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