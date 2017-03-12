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К расследованию аварии на Скидельском сахарном комбинате привлекут специалистов из Польши

13.03.2017 13:39 — Разное | Ежедневник  
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К расследованию аварии на Скидельском сахарном комбинате привлекут специалистов из Польши

фото: onliner.by

Польские специалисты примут участие в расследовании трагедии на сахарном комбинате в Скиделе. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси.

«Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства трагедии в ОАО «Скидельский сахарный комбинат». В ближайшие дни следователями запланировано проведение следственных действий с участием представителей компании из Польши, имеющих опыт обслуживания оборудования, установленного на предприятии», – заявили в Следственном комитете.

Отмечается, что следователями проведено множество осмотров, допрошены десятки сотрудников акционерного общества, изъята и изучается техническая документация.

Напомним, 25 февраля около часа ночи в одном из цехов предприятия произошел взрыв пылевоздушной смеси без последующего возгорания, в результате которого пострадали пять работниц завода, три из которых скончались. Состояние двух женщин до настоящего времени медиками оценивается как тяжелое.

 
 
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Польские специалисты примут участие в расследовании трагедии на сахарном комбинате в Скиделе. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета...

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