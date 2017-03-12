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Военные Беларуси и России проведут штабную тренировку в региональной группировке войск
13.03.2017 13:18 — Разное | Ежедневник
фото: obozrevatel.com
Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Беларуси и России началась в понедельник на стационарных пунктах управления, сообщило Министерство обороны Беларуси.
«Тема СШТ – «Планирование применения региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства», – говорится в сообщении Минобороны.
Там отметили, что тренировка является плановым мероприятием в рамках подготовки к проведению совместного стратегического учения "Запад-2017", которое пройдет в сентябре на территории Беларуси.
«Целью проводимого мероприятия является повышение слаженности органов военного управления и оперативной совместимости личного состава Объединенного командования в ходе планирования применения РГВ(С) совместно с другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь», – пояснили в Минобороны.
Тренировка продлится по 17 марта, пройдет под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева.
К ней привлекаются структурные подразделения Минобороны и Генерального штаба Вооруженных Сил, оперативные группы республиканских органов госуправления, штабов зон территориальной обороны, объединений Вооруженных Сил, а также оперативная группа Вооруженных сил России, пишет
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Совместная штабная тренировка (СШТ) с Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Беларуси и России началась в понедельник на стационарных...
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