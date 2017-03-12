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Пурим – самый веселый праздник иудеев

13.03.2017 13:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пурим — самый веселый праздник религиозного календаря иудеев всего мира. Он связан с библейскими событиями, происходившими около 450 года до нашей эры во время правления царя Артаксеркса. Один из царских министров по имени Аман разработал план уничтожения персидских евреев. И царь, поверив клевете, решил уничтожить всех евреев. Однако любимая жена царя Эсфирь (Эстер) убедила его издать указ, которым он разрешил евреям оказывать вооруженное сопротивление. В результате было разоружено и после этого избито немало персидских "антисемитов", а сам Аман был казнен, потом ему отрезали уши.

В ночь Пурима по традиции должны проходить карнавалы, а в синагогах — спектакли о тех давних событиях. При упоминании слова "Аман" все должны хлопать, топать и шуметь. Считается, что на этот праздник напиваться нужно так, чтобы не отличить злодея от доброго человека, черного — от белого, а мужчины — от женщины. А закуской в ночь Пурима служат очень сладкие маковые пирожки, которые называют "уши Амана".

 
 
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