В общереспубликанском банке вакансий сегодня значится почти 43,5 тысячи предложений от нанимателей. Из них почти 4,6 тысячи составляют вакансии с минимальной зарплатой — 265 рублей. FINANCE.TUT.BY узнал, какую работу за «минималку» предлагают белорусам.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

От пчеловода до сборщика мебели

От 265 рублей согласны платить трактористу-машинисту в филиале сельскохозяйственного комплекса «Юбилейный» в деревне Неговка Гомельской области и в ОАО «Заря-Агро» в деревне Яечковичи Брестской области. В ОАО «Достоево» (деревня Достоево Брестской области) на такую зарплату ищут полевода, а в ОАО «Машеровский» (деревня Крытышин Брестской области) готовы принять на работу полевода, освобожденного из колонии или тюрьмы. В Светлогорском лесхозе на «минималку» трудоустроят пчеловода с опыт работы в лесном хозяйстве не меньше года.

Филиал «Белэнергостройиндустрия» в поселке Дружный Минской области ищет кочегара котельной, который за 265 рублей будет работать на промплощадке ТЭЦ-5. Вредные условия труда, зато скользящий график. Бобруйский кожевенный комбинат нуждается в чистильщике, а компания «Модерам-Запад», специализирующаяся на производстве спецобуви — в сборщике деталей и изделий, который займется смазыванием и склеиванием деталей, а также нанесением наметок на эскизы. Рабочие руки за 265 рублей нужны и в областные центры: например, Гомельский мясокомбинат готов принять на работу слесаря-сантехника не ниже 5 разряда.

Каких медработников ищут на «минималку»

Мостовская центральная районная больница в Гродненской области ищет сразу фельдшера-лаборанта, зубного фельдшера и медсестру на зарплату 265 рублей. К слову, те же деньги здесь предлагают лифтеру. Санитары за «минималку» нужны в палатную неврологического отделения и в реанимацию Брестской городской больницы № 1. В столичном Центре гигиены и эпидемиологии Ленинского района с зарплатой от 265 рублей трудоустроят врача-гигиениста.

Напомним, в здравоохранении в январе в среднем зарабатывали 574,5 рубля. Это на 74 рубля меньше, чем в декабре. Врачи получали в прошлом месяце 908 рублей (-110 рублей к декабрю), а средний медперсонал — 574 рубля (-60,5 рубля к декабрю).



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Педагог-психолог со стажем работы от 5 лет и режиссер-постановщик с высшим образованием

В сфере культуры даже на зарплату в 265 рублей часто требуются специалисты с высшим образованием. Так, аккомпаниатора с высшим образованием ищет учреждение культуры «Брестская районная централизованная клубная система» в деревню Черни Брестского района. Лидский районный центр культуры и народного творчества возьмет на работу заведующего филиалом с высшим культурно-просветительским образованием. Несколько вакансий открыто в Гродненском театре кукол: зарплату от 265 рублей предлагают и режиссеру-постановщику с высшим образованием и стажем работы не менее пяти лет, и машинисту сцены с профессионально-техническим образованием.

В сфере образования также найдется немало вакансий с минимальной зарплатой. Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Мостовского райсельхозпрода на «минималку» ищет преподавателя с высшим образованием, а ясли-сад № 7 в Лиде трудоустроит помощника воспитателя с общим средним образованием. Педагог дополнительного образования требуется в танцевальный кружок Полесского государственного аграрного колледжа им. В.Ф.Мицкевича, а в средней школе № 27 за те же деньги наймут педагога-психолога с высшим образованием и стажем работы не меньше пяти лет. Несколько вакансий с зарплатой от 265 рублей есть в БГЭУ: например, корректор с высшим образованием и начальник лаборатории товароведения и экспертизы продовольственных товаров с педстажем не меньше трех лет.

Напомним, в образовании средняя зарплата в январе составила 520,4 рубля. Это на 5% меньше, чем в декабре прошлого года. Учителя получали в прошлом месяце 637,6 рубля (это на 2,5%, или 10,5 рубля, меньше, чем в декабре), а профессорско-преподавательский состав — 873,7 рубля (это 18,5%, или 189,5 рубля меньше, чем в декабре).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Дворник без вредных привычек и мойщик посуды в кафе аэропорта

Уборщик с зарплатой от 265 рублей требуется в Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». В «Национальном детском образовательно-оздоровительный центре «Зубрёнок» на работу возьмут уборщика с положительными рекомендациями. Ясли-сад № 288 в Минске нуждается в рабочем без вредных привычек, который займется стиркой и ремонтом спецодежды. Дошкольный центр развития ребенка № 2 в Могилеве согласен платить «минималку» дворнику без вредных привычек, который будет работать с 6.00 до 14.30. Предприятие «МидавТранс» предлагает работу мойщика посуды в кафе в брестском аэропорту.

Замдиректора со знанием урду

«Минималку» предлагают и «айтишникам». В Октябрьскую центральную районную больницу (Гомельская область) на такую зарплату возьмут инженера-программиста, в РУП «Белтаможсервис» в Минске — системного администратора с высшим образованием и опытом работы от трех лет. Гомельский колледж народных художественных промыслов открыл вакансию «оператора персональных электронно-вычислительных машин» с зарплатой от 265 рублей.

Высшее образование и пятилетний стаж — далеко не самое серьезное требование к работникам за «минималку». В Бресте компания «ХассанАли Ассошшейт» ищет директора и заместителя директора. Из требований — высшее экономическое образование, владение английским языком и урду, а также знанием особенностей блюд азиатской кухни. Зарплата — от 265 рублей.