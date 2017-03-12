Минский областной суд 13 марта начал рассмотрение уголовного дела в отношении 28-летней жительницы Мачулищ, выбросившей 19 сентября новорожденного в мусоропровод с седьмого этажа многоквартирного дома.

Обвиняемая полностью признала свою вину, но от дачи показаний в суде отказалась, передает БелТА .

В ходе заседания были оглашены ее показания, данные на стадии досудебного производства. Согласно им, преступление обвиняемая объяснила стрессовым состоянием. По ее словам, она сожалеет о произошедшем и раскаивается. Ее муж ранее был осужден и находится в местах лишения свободы. На учете у нарколога и психиатра обвиняемая не состоит, воспитывает малолетнего ребенка. Вторая беременность закончилась абортом.

Вначале беременности женщина приобрела несколько тестов на беременность, но результаты были отрицательными. Затем, хотя живот рос, женщина изначально этому не придавала значение и о возможной беременности никому не сообщала. На учет также в женской консультации также не становилась.

Схватки у нее начались, когда она сидела на скамейке у дома. Тогда она быстро пошла домой, где в это время были мать и сестра. Обвиняемая зашла в туалет и стала рожать, сидя на унитазе. Новорожденная, издав негромкий крик, упала в унитаз, где пищала и шевелилась. Достав ребенка из унитаза, обвиняемая запаковала малышку в полиэтиленовый пакет, вышла из квартиры и выбросила ее в мусоропровод с седьмого этажа. Затем вернулась домой и зашла в душ.

Что касается девочки, то она выжила и отклонений в ее развитии не обнаружено. Об этом во время допроса свидетелей рассказала мать подсудимой. На ноге и спине остались небольшие шрамы, но глубоких повреждений нет. После трагедии 19 сентября 2016 года ребенка забрали домой. Сейчас девочка уже пытается вставать, любит купаться, отметила сестра обвиняемой.