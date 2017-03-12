Пассажирский автобус в ночь на воскресенье врезался в толпу на параде уличных музыкантов близ города Гонаив на Гаити. Погибли как минимум 38 человек, десятки пострадали. Водитель сбежал.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



По данным полиции, незадолго до этого водитель автобуса, следовавшего из города Кап-Аитьен в столицу Порт-о-Пренс, сбил двух человек на остановке (одного из них — насмерть) и пытался скрыться с места происшествия. Проехав еще пять километров, машина влетела в толпу.

Всех, кто находился в автобусе, доставили в полицейский участок. Пассажиров вскоре отпустили, водитель же сумел скрыться.

Президент страны распорядился провести тщательное расследование происшествия и найти виновного. Парады «Рара» проводятся на Гаити в преддверии Пасхи. Уличных музыкантов обычно сопровождают сотни зрителей.