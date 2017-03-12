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Инфляция по итогам двух месяцев - 1,4%
По данным Белстата, в феврале 2017 года индекс потребительских цен по отношению к январю 2017 года вырос на 0,5%, а по сравнению с декабрем 2016-го — на 1,4%.
Цены на продовольственные товары в феврале по сравнению с январем выросли в среднем на 0,5% (с начала года — на 1,7%). Непродовольственные товары подешевели на 0,02% (в начала года — выросли на 0,8%), услуги подорожали на 1,5% (на 1,8%).
В Беларуси в январе индекс потребительских цен
Ранее Национальный банк
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По данным Белстата, в феврале 2017 года индекс потребительских цен по отношению к январю 2017 года вырос на 0,5%, а по сравнению с декабрем 2016-го — на 1,4%.
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