По данным Белстата, в феврале 2017 года индекс потребительских цен по отношению к январю 2017 года вырос на 0,5%, а по сравнению с декабрем 2016-го — на 1,4%.

Цены на продовольственные товары в феврале по сравнению с январем выросли в среднем на 0,5% (с начала года — на 1,7%). Непродовольственные товары подешевели на 0,02% (в начала года — выросли на 0,8%), услуги подорожали на 1,5% (на 1,8%).

В Беларуси в январе индекс потребительских цен вырос на 0,9% по сравнению с декабрем 2016 года. Как сообщала БДГ, январский месячный индекс потребительских цен стал в 2017-м году наименьшим за 7 последних лет, как и годовой ИПЦ (к январю предыдущего года), который впервые за 6 лет перестал быть двузначным. Замедление инфляции (в формате «год к году») длится 2,5 года. Этому способствовало снижение мировых цен на основные импортные товары в 2014-16 гг. (в первую очередь на нефть и металлы) и курсовая стабильность Br-рубля в последние 12 месяцев.